Растения способны "кричать" из-за стресса — кто может их услышать

Растения излучают всплески ультразвука, когда находятся в стрессе. Когда томаты или другие культуры обрезают, лишают воды или наносят им другой вред, они издают короткие высокочастотные звуки, которых человек не слышит, но они попадают в диапазон восприятия летучих мышей и многих насекомых.