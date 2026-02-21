Растения способны "кричать" из-за стресса — кто может их услышать

Живая природа продолжает поражать ученых своими скрытыми "умениями". К примеру, как оказалось, растения на фоне стресса способны излучать ультразвуковые сигналы тревоги, а насекомые умеют настраиваться на скрытый канал связи.
Главные тезисы
- Это первое четкое доказательство взаимодействия растений и животных с помощью ультразвуковых сигналов.
- Понимание этого механизма может иметь важное значение для сельского хозяйства и экосистем в целом.
Стресс заставляет растения "кричать"
Это поразительное открытие удалось сделать в рамках нового масштабного исследования, проведенного учеными Тель-Авивского университета, пишет American Friends of Tel Aviv University.
По словам ученых, они заметили, что самки моли избегают томатов, которые страдали от обезвоживания и соответственно "звучали".
Исследователи смогли зафиксировать ультразвуковые "щелчки" растений, а затем воспроизвести эти звуки рядом со здоровыми помидорами.
В большинстве случаев бабочки выбирали для откладывания яиц именно "тихие" растения.
Вполне возможно, таким образом, личинки получат больше шансов на выживание.
Как утверждают ученые, это первое четкое доказательство того, что животное реагирует на звуки, которые продуцирует растение.
