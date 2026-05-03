"Розкішні +23+27 градусів!". Травень потішить українців літнім теплом
Категорія
Україна
Дата публікації

"Розкішні +23+27 градусів!". Травень потішить українців літнім теплом

Перші дні травня - якою буде погода?
Джерело:  Наталка Діденко

Українська синоптикиня Наталка Діденко прогнозує, що найближчі дні травня дійсно вразять українців аномальним літнім теплом. Попри це, треба також бути готовим, що погода протягом останнього весняного місяця буде мінливою.

Головні тези:

  •  У Криму та Приазов'ї буде найхолодніше.
  • Діденко обіціє спекотні +25 градусів для Києва.

Перші дні травня — якою буде погода?

Погода, звісно ще сто разів буде мінятися, бо травень — не липень)) але поки що прогнозую лише синоптичне завтра і лише першу половину тижня. Бо саме на ці дати припадають розкішні +23+27 градусів! І соооонце!

Наталка Діденко

Наталка Діденко

Українська синоптикиня

За словами експертки, 4-го травня ключову роль відіграватиме саме антициклон, завдяки чому зберігатиметься суха й тепла погода.

Загалом пригріє до +19+24 градуси, на заході та півночі +23+26 градусів.

Попри це, мінлива хмарність можлива в Криму та Приазов'ї — +9+14 градусів.

Саме у столиці України — Києві — 4-го травня буде найспекотніше — +25 градусів.

Хіба що прийти та з дорогими колегами поробити селфі під каштанами або відпочити від суботньо-недільних городів-дач) Перша половина тижня буде в Україні дуже теплою та переважно сонячною, — наголошує Наталка Діденко.

Попри це, синоптикиня також попередила, що 6,7, 8 травня західні регіони нашої країни накриють дощі.

Більше по темі

Категорія
Наука та медицина
Дата публікації
Додати до обраного
"Гравітаційна діра" під Антарктидою змінила клімат Землі мільйони років тому
Антарктида
Категорія
Цікаве
Дата публікації
Додати до обраного
Як врожайність і клімат впливають на ціни олійних культур
Як врожайність і клімат впливають на ціни олійних культур
Категорія
Наука та медицина
Дата публікації
Додати до обраного
"Супер Ель-Ніньйо". Кліматична аномалія у Тихому океані вплине на увесь світ
“Супер Ель-Ніньйо”

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?