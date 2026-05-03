"Розкішні +23+27 градусів!". Травень потішить українців літнім теплом

Українська синоптикиня Наталка Діденко прогнозує, що найближчі дні травня дійсно вразять українців аномальним літнім теплом. Попри це, треба також бути готовим, що погода протягом останнього весняного місяця буде мінливою.

Перші дні травня — якою буде погода?

Погода, звісно ще сто разів буде мінятися, бо травень — не липень)) але поки що прогнозую лише синоптичне завтра і лише першу половину тижня. Бо саме на ці дати припадають розкішні +23+27 градусів! І соооонце! Наталка Діденко Українська синоптикиня

За словами експертки, 4-го травня ключову роль відіграватиме саме антициклон, завдяки чому зберігатиметься суха й тепла погода.

Загалом пригріє до +19+24 градуси, на заході та півночі +23+26 градусів.

Попри це, мінлива хмарність можлива в Криму та Приазов'ї — +9+14 градусів.

Саме у столиці України — Києві — 4-го травня буде найспекотніше — +25 градусів.

Перша половина тижня буде в Україні дуже теплою та переважно сонячною, — наголошує Наталка Діденко.

Попри це, синоптикиня також попередила, що 6,7, 8 травня західні регіони нашої країни накриють дощі.