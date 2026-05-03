"Розкішні +23+27 градусів!". Травень потішить українців літнім теплом

Українська синоптикиня Наталка Діденко прогнозує, що найближчі дні травня дійсно вразять українців аномальним літнім теплом. Попри це, треба також бути готовим, що погода протягом останнього весняного місяця буде мінливою.
Головні тези:
- У Криму та Приазов'ї буде найхолодніше.
- Діденко обіціє спекотні +25 градусів для Києва.
Перші дні травня — якою буде погода?
За словами експертки, 4-го травня ключову роль відіграватиме саме антициклон, завдяки чому зберігатиметься суха й тепла погода.
Загалом пригріє до +19+24 градуси, на заході та півночі +23+26 градусів.
Попри це, мінлива хмарність можлива в Криму та Приазов'ї — +9+14 градусів.
Саме у столиці України — Києві — 4-го травня буде найспекотніше — +25 градусів.
Попри це, синоптикиня також попередила, що 6,7, 8 травня західні регіони нашої країни накриють дощі.
