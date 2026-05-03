"Роскошные +23+27 градусов!". Май порадует украинцев летним теплом

Украинская синоптик Наталья Диденко прогнозирует, что в ближайшие дни мая действительно поразят украинцев аномальным летним теплом. Несмотря на это, нужно также быть готовым, что погода в последний весенний месяц будет изменчивой.
Главные тезисы
- В Крыму и Приазовье будет холоднее всего.
- Диденко обещает жаркие +25 градусов для Киева.
Первые дни мая — какой будет погода?
По словам эксперта, 4 мая ключевую роль будет играть именно антициклон, благодаря чему будет сохраняться сухая и теплая погода.
В общем, пригреет до +19+24 градуса, на западе и севере +23+26 градусов.
Несмотря на это, переменная облачность возможна в Крыму и Приазовье — +9+14 градусов.
Именно в столице Украины — Киеве — 4 мая будет очень жарко — +25 градусов.
Несмотря на это, синоптик также предупредила, что 6,7, 8 мая западные регионы нашей страны накроют дожди.
Больше по теме
- Категория
- Наука и медицина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Наука и медицина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-