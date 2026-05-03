"Роскошные +23+27 градусов!". Май порадует украинцев летним теплом
Источник:  Наталка Диденко

Украинская синоптик Наталья Диденко прогнозирует, что в ближайшие дни мая действительно поразят украинцев аномальным летним теплом. Несмотря на это, нужно также быть готовым, что погода в последний весенний месяц будет изменчивой.

Главные тезисы

  • В Крыму и Приазовье будет холоднее всего.
  • Диденко обещает жаркие +25 градусов для Киева.

Погода, конечно, еще сто раз будет меняться, потому что май — не июль)) но пока прогнозирую только синоптическое завтра и только первую половину недели. Ведь именно на эти даты приходятся роскошные +23+27 градусов! И соооолнце!

Наталья Диденко

По словам эксперта, 4 мая ключевую роль будет играть именно антициклон, благодаря чему будет сохраняться сухая и теплая погода.

В общем, пригреет до +19+24 градуса, на западе и севере +23+26 градусов.

Несмотря на это, переменная облачность возможна в Крыму и Приазовье — +9+14 градусов.

Именно в столице Украины — Киеве — 4 мая будет очень жарко — +25 градусов.

Разве что прийти и с дорогими коллегами сделать селфи под каштанами или отдохнуть от субботне-воскресных огородов-дач) Первая половина недели будет в Украине очень теплой и преимущественно солнечной, — отмечает Наталья Диденко.

Несмотря на это, синоптик также предупредила, что 6,7, 8 мая западные регионы нашей страны накроют дожди.

