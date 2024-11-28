Розробники навчили ШІ розпізнавати поверхні
Категорія
Технології
Дата публікації

Розробники навчили ШІ розпізнавати поверхні

Штучний інтелект
Джерело:  online.ua

Американські дослідники розробили технологію, яка дозволяє штучному інтелекту розпізнавати різні поверхні за допомогою лазерів. 

Головні тези:

  • Штучний інтелект навчений розпізнавати різні поверхні за допомогою лазерів та фотонів.
  • Технологія дозволяє аналізувати і обробляти шумові артефакти на зображеннях, що дозволяє розпізнавати топографію поверхні.
  • Новий метод може бути використаний в медицині для визначення товщини родимок та у робототехніці для розпізнавання матеріалів.
  • Дослідники досягли середньої похибки 4 мікрометрів, що порівняно з точністю профілометрів.
  • Система найкраще працювала з найбільш дрібнозернистими поверхнями, такими як алмазна притиральна плівка та оксид алюмінію.

Як науковцям вдалось навчити ШІ розпізнавати поверхні

Зазначається, що технологія представляє собою поєднання лазерних сканерів, які випускають фотони, з новою моделю штучного інтелекту, здатною розрізняти різні поверхні.

Зокрема, технологія дозволяє сканерам випускати серію фотонів у бік поверхні аби проаналізувати її ключові параметри, перш ніж відбиті назад фотони повернуться, спровокувавши дефект, який має назву спекл-шум і проявляється на зображеннях в залежності від типу поверхні.

Зазвичай цей спекл-шум вважається не бажаним на зображеннях, однак науковцям вдалось обробити шумові артефакти за допомогою ШІ, дозволяючи системі розпізнавати топографію поверхні.

Штучний інтелект навчили розпізнавати різні види поверхонь
Штучний інтелект

Розуміючи, як виглядає дефект від кожного з можливих матеріалів, можна визначити, що це за матеріал.

Дослідники використовували 31 різний тип промислового наждачного паперу з жорсткістю від 1 до 100 мікрометрів у товщину.

Найтовстіший з цих типів паперу приблизно дорівнював ширині людської волосини.

Після цього науковці встановили лазерну систему з лідаром і використовували лазерний промінь для бомбардування фотонами наждачного паперу, від якого вони відбивались і аналізувались штучним інтелектом.

Розсіяні назад фотони надходили з різних точок поверхні й підраховувалися за допомогою детектора одного фотона.

За отриманими результатами була виявлена середня похибка близько 8 мікрометрів, яка скоротилась до 4 мікрометрів після аналізу ШІ кількох зразків.

Це приблизно відповідає точності профілометрів, які зараз використовуються.

Цікаво, що наша система найкраще працювала з найбільш дрібнозернистими поверхнями, такими як алмазна притиральна плівка та оксид алюмінію, — підкреслюють науковці.

Де може застосовуватись новітня технологія

За словами дослідників, новий метод може бути використаний для різних застосувань, в тому числі в медицині для визначення товщини родимок, які можуть бути передвісниками раку шкіри. Крихітні відмінності в шорсткості родимок, занадто малі, щоб побачити людським оком, але якщо виміряти їх такою квантовою системою, яка розпізнає поверхні на найдрібнішому рівні, це допоможе розрізняти різні стани.

Це також можна застосувати у робототехніці. Машини майбутнього можуть таким чином отримати здатність "відчувати" поверхні, до яких вони торкаються, щоб розпізнавати матеріали, з якими вони працюють, наприклад.

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