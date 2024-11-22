В одній з церков швейцарського міста Люцерн священика вирішили замінити на цифрову інсталяцію Ісуса із підтримкою штучного інтелекту, який у режимі реального часу відповідає на запитання вірян.

Що відомо про цифровий аватар Ісуса з можливостями штучного інтелекту

Зазначається, що наразі з ШІ, який використовує цифровий аватар Ісуса встигли поспілкуватись вже близько тисячі вірян.

Інсталяція отримала назву Deus in Machina і почала працювати у серпні цього року.

ШІ був створений у співпраці з дослідницькою лабораторією місцевого університету, яка займається дослідженнями в галузі імерсивної реальності.

У Швейцарії церква встановила цифровий аватар Ісуса з підтримкою ШІ

Після низки спільних проєктів керівництво церкви вирішило встановити у себе ШІ з цифровим образом Ісуса.

Як зазначає богослов Марко Шмід, у священнослужителів були сумніви, кого саме має втілювати образ — богослова, святого чи звичайну людину, однак дійшли висновку, що найкращим вибором буде саме Ісус.

Замість священника у сповідальні церква встановила комп’ютер із ШІ-програмою, навченою богословським текстам.

Відвідувачам пропонували ставити запитання аватару Ісуса, яке транслювали на екрані. Він відповідав їм у реальному часі.

Щоб ШІ не давав відповіді, які суперечать церковному вченню, команда його заздалегідь протестувала.

Зокрема, вірянам перед спілкуванням рекомендували не розголошувати жодної конфеденційної інформації і також просили підтвердити, що вони розуміють, що ведуть спілкування з цифровим аватаром.

Як віряни відреагували на спілкування з цивровим Ісусом

Протягом двох місяців експерименту з цифровим образом Ісуса поспілкувались понад тисяча вірян, серед яких також мусульмани і туристи з Азії.

За словами Марко Шміда, відгуки після спілкування з цифровим Ісусом залишили 230 людей, з яких дві третини заявили, що отримали духовний досвід.

Тож можна сказати, що вони пережили релігійно позитивний досвід з цим штучним Ісусом. Для мене це було несподіванкою, — зазначив богослов. Поширити

Однак решта людей відреагувала негативно. Деякі з вірян заявили представникам церкві, що не можуть спілкуватись з комп’ютером.

Один місцевий репортер, який випробував аватар, описав відповіді як "банальні, повторювані й такі, що нагадують кліше".

Шмід додав, що експеримент піддали критиці представники церковної спільноти.

Католики протестували проти використання сповіді, а протестанти обурювалися, що інсталяція використовує образ Ісуса в такий спосіб.

Богослов зазначив, що аватар краще залишити експериментом.