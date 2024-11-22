Церква у Швейцарії замінила священника на аватар Ісуса з ШІ
Категорія
Світ
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Церква у Швейцарії замінила священника на аватар Ісуса з ШІ

Спілкування з цифровим аватаром Ісуса
Джерело:  The Guardian

В одній з церков швейцарського міста Люцерн священика вирішили замінити на цифрову інсталяцію Ісуса із підтримкою штучного інтелекту, який у режимі реального часу відповідає на запитання вірян. 

Головні тези:

  • У швейцарській церкві цифровий аватар Ісуса з підтримкою штучного інтелекту замінив священника, що спричинило різні реакції від вірян.
  • Більшість вірян зазначили, що спілкування з цифровим Ісусом допомогло їм пережити духовний досвід, але деякі відреагували негативно на експеримент.
  • Експеримент із цифровим образом Ісуса викликав критику у представників церковної спільноти, які вважають, що використання такої технології порушує релігійні переконання.
  • Богослови підкреслюють, що цифровий аватар краще залишити експериментом, оскільки неможливо контролювати всі його відповіді та уникнути конфліктів з церковною доктриною.
  • Цифровий Ісус з ШІ викликав інтерес як у вірян, так і у туристів, але підняв також питання про межі використання штучного інтелекту в релігійних практиках.

Що відомо про цифровий аватар Ісуса з можливостями штучного інтелекту

Зазначається, що наразі з ШІ, який використовує цифровий аватар Ісуса встигли поспілкуватись вже близько тисячі вірян.

Інсталяція отримала назву Deus in Machina і почала працювати у серпні цього року.

ШІ був створений у співпраці з дослідницькою лабораторією місцевого університету, яка займається дослідженнями в галузі імерсивної реальності.

У Швейцарії церква замінила священника на цифровий аватар Ісуса з підтримкою ШІ
У Швейцарії церква встановила цифровий аватар Ісуса з підтримкою ШІ

Після низки спільних проєктів керівництво церкви вирішило встановити у себе ШІ з цифровим образом Ісуса.

Як зазначає богослов Марко Шмід, у священнослужителів були сумніви, кого саме має втілювати образ — богослова, святого чи звичайну людину, однак дійшли висновку, що найкращим вибором буде саме Ісус.

Замість священника у сповідальні церква встановила комп’ютер із ШІ-програмою, навченою богословським текстам.

Відвідувачам пропонували ставити запитання аватару Ісуса, яке транслювали на екрані. Він відповідав їм у реальному часі.

Щоб ШІ не давав відповіді, які суперечать церковному вченню, команда його заздалегідь протестувала.

Зокрема, вірянам перед спілкуванням рекомендували не розголошувати жодної конфеденційної інформації і також просили підтвердити, що вони розуміють, що ведуть спілкування з цифровим аватаром.

Як віряни відреагували на спілкування з цивровим Ісусом

Протягом двох місяців експерименту з цифровим образом Ісуса поспілкувались понад тисяча вірян, серед яких також мусульмани і туристи з Азії.

За словами Марко Шміда, відгуки після спілкування з цифровим Ісусом залишили 230 людей, з яких дві третини заявили, що отримали духовний досвід.

Тож можна сказати, що вони пережили релігійно позитивний досвід з цим штучним Ісусом. Для мене це було несподіванкою, — зазначив богослов.

Однак решта людей відреагувала негативно. Деякі з вірян заявили представникам церкві, що не можуть спілкуватись з комп’ютером.

Один місцевий репортер, який випробував аватар, описав відповіді як "банальні, повторювані й такі, що нагадують кліше".

Шмід додав, що експеримент піддали критиці представники церковної спільноти.

Католики протестували проти використання сповіді, а протестанти обурювалися, що інсталяція використовує образ Ісуса в такий спосіб.

Богослов зазначив, що аватар краще залишити експериментом.

У нас ніколи не виникало враження, що він говорить дивні речі. Але, звичайно, ми ніколи не могли гарантувати, що він не скаже нічого такого. Я б не став залишати такого Ісуса назавжди. Тому що відповідальність була б надто великою, — підкреслив богослов.

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