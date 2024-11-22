В одній з церков швейцарського міста Люцерн священика вирішили замінити на цифрову інсталяцію Ісуса із підтримкою штучного інтелекту, який у режимі реального часу відповідає на запитання вірян.
Головні тези:
- У швейцарській церкві цифровий аватар Ісуса з підтримкою штучного інтелекту замінив священника, що спричинило різні реакції від вірян.
- Більшість вірян зазначили, що спілкування з цифровим Ісусом допомогло їм пережити духовний досвід, але деякі відреагували негативно на експеримент.
- Експеримент із цифровим образом Ісуса викликав критику у представників церковної спільноти, які вважають, що використання такої технології порушує релігійні переконання.
- Богослови підкреслюють, що цифровий аватар краще залишити експериментом, оскільки неможливо контролювати всі його відповіді та уникнути конфліктів з церковною доктриною.
- Цифровий Ісус з ШІ викликав інтерес як у вірян, так і у туристів, але підняв також питання про межі використання штучного інтелекту в релігійних практиках.
Що відомо про цифровий аватар Ісуса з можливостями штучного інтелекту
Зазначається, що наразі з ШІ, який використовує цифровий аватар Ісуса встигли поспілкуватись вже близько тисячі вірян.
Інсталяція отримала назву Deus in Machina і почала працювати у серпні цього року.
ШІ був створений у співпраці з дослідницькою лабораторією місцевого університету, яка займається дослідженнями в галузі імерсивної реальності.
Після низки спільних проєктів керівництво церкви вирішило встановити у себе ШІ з цифровим образом Ісуса.
Як зазначає богослов Марко Шмід, у священнослужителів були сумніви, кого саме має втілювати образ — богослова, святого чи звичайну людину, однак дійшли висновку, що найкращим вибором буде саме Ісус.
Замість священника у сповідальні церква встановила комп’ютер із ШІ-програмою, навченою богословським текстам.
Відвідувачам пропонували ставити запитання аватару Ісуса, яке транслювали на екрані. Він відповідав їм у реальному часі.
Щоб ШІ не давав відповіді, які суперечать церковному вченню, команда його заздалегідь протестувала.
Зокрема, вірянам перед спілкуванням рекомендували не розголошувати жодної конфеденційної інформації і також просили підтвердити, що вони розуміють, що ведуть спілкування з цифровим аватаром.
Як віряни відреагували на спілкування з цивровим Ісусом
Протягом двох місяців експерименту з цифровим образом Ісуса поспілкувались понад тисяча вірян, серед яких також мусульмани і туристи з Азії.
За словами Марко Шміда, відгуки після спілкування з цифровим Ісусом залишили 230 людей, з яких дві третини заявили, що отримали духовний досвід.
Однак решта людей відреагувала негативно. Деякі з вірян заявили представникам церкві, що не можуть спілкуватись з комп’ютером.
Один місцевий репортер, який випробував аватар, описав відповіді як "банальні, повторювані й такі, що нагадують кліше".
Шмід додав, що експеримент піддали критиці представники церковної спільноти.
Католики протестували проти використання сповіді, а протестанти обурювалися, що інсталяція використовує образ Ісуса в такий спосіб.
Богослов зазначив, що аватар краще залишити експериментом.
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