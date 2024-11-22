В одной из церквей швейцарского города Люцерн священника решили заменить цифровой инсталляцией Иисуса с поддержкой искусственного интеллекта, который в режиме реального времени отвечает на вопросы верующих.
Главные тезисы
- В церкви Швейцарии цифровой аватар Иисуса с поддержкой искусственного интеллекта заменил священника, вызвав разнообразные реакции среди верующих.
- Большинство верующих отметили положительный опыт общения с цифровым Иисусом, однако некоторые выразили недовольство и критику.
- Использование цифрового аватара Иисуса вызвало дебаты о границах применения искусственного интеллекта в религиозных практиках.
- Цифровой аватар Иисуса в церкви Швейцарии, названный Deus in Machina, получил популярность среди верующих и туристов, но вызвал и критику со стороны церковного сообщества.
- Богословы считают, что цифровой аватар Иисуса следует оставить в качестве эксперимента, поскольку невозможно контролировать все его ответы и избежать конфликтов с церковной доктриной.
Что известно о цифровом аватаре Иисуса с возможностями искусственного интеллекта
Отмечается, что сейчас с ИИ, использующим цифровой аватар Иисуса, успели пообщаться уже около тысячи верующих.
Инсталляция получила название Deus in Machina и начала работать в августе этого года.
ИИ был создан в сотрудничестве с исследовательской лабораторией местного университета, занимающейся исследованиями в области иммерсивной реальности.
После ряда совместных проектов руководство церкви решило установить у себя ИИ с цифровым образом Иисуса.
Как отмечает богослов Марк Шмид, у священнослужителей были сомнения, кого именно должен воплощать образ — богослова, святого или обычного человека, однако пришли к выводу, что лучшим выбором будет именно Иисус.
Вместо священника в исповедальной церкви установила компьютер с ИИ-программой, обученной богословским текстам.
Посетителям предлагали задавать вопросы аватару Иисуса, который транслировали на экране. Он отвечал им в реальном времени.
Чтобы ИИ не давал ответ, противоречащих церковному учению, команда его заранее протестовала.
В частности, верующим перед общением рекомендовали не разглашать ни одной конфиденциальной информации и также просили подтвердить, что они понимают, что ведут общение с цифровым аватаром.
Как верующие отреагировали на общение с цивровым Иисусом
В течение двух месяцев эксперимента с цифровым образом Иисуса пообщалось более тысячи верующих, среди которых также мусульмане и туристы из Азии.
По словам Марко Шмида, отзывы после общения с цифровым Иисусом оставили 230 человек, из которых две трети заявили, что получили духовный опыт.
Однако остальные люди отреагировали негативно. Некоторые верующие заявили представителям церкви, что не могут общаться с компьютером.
Один местный репортер, испытавший аватар, описал ответы как "банальные, повторяющиеся и напоминающие клише".
Шмид добавил, что эксперимент подвергли критике представители церковного сообщества.
Католики протестовали против использования исповеди, а протестанты возмущались, что инсталляция использует образ Иисуса таким образом.
Богослов отметил, что аватар лучше оставить экспериментом.
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