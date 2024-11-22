В одной из церквей швейцарского города Люцерн священника решили заменить цифровой инсталляцией Иисуса с поддержкой искусственного интеллекта, который в режиме реального времени отвечает на вопросы верующих.

Что известно о цифровом аватаре Иисуса с возможностями искусственного интеллекта

Отмечается, что сейчас с ИИ, использующим цифровой аватар Иисуса, успели пообщаться уже около тысячи верующих.

Инсталляция получила название Deus in Machina и начала работать в августе этого года.

ИИ был создан в сотрудничестве с исследовательской лабораторией местного университета, занимающейся исследованиями в области иммерсивной реальности.

В Швейцарии церковь установила цифровой аватар Иисуса с поддержкой ИИ

После ряда совместных проектов руководство церкви решило установить у себя ИИ с цифровым образом Иисуса.

Как отмечает богослов Марк Шмид, у священнослужителей были сомнения, кого именно должен воплощать образ — богослова, святого или обычного человека, однако пришли к выводу, что лучшим выбором будет именно Иисус.

Вместо священника в исповедальной церкви установила компьютер с ИИ-программой, обученной богословским текстам.

Посетителям предлагали задавать вопросы аватару Иисуса, который транслировали на экране. Он отвечал им в реальном времени.

Чтобы ИИ не давал ответ, противоречащих церковному учению, команда его заранее протестовала.

В частности, верующим перед общением рекомендовали не разглашать ни одной конфиденциальной информации и также просили подтвердить, что они понимают, что ведут общение с цифровым аватаром.

Как верующие отреагировали на общение с цивровым Иисусом

В течение двух месяцев эксперимента с цифровым образом Иисуса пообщалось более тысячи верующих, среди которых также мусульмане и туристы из Азии.

По словам Марко Шмида, отзывы после общения с цифровым Иисусом оставили 230 человек, из которых две трети заявили, что получили духовный опыт.

Так что можно сказать, что они пережили религиозно положительный опыт с этим искусственным Иисусом. Поделиться

Однако остальные люди отреагировали негативно. Некоторые верующие заявили представителям церкви, что не могут общаться с компьютером.

Один местный репортер, испытавший аватар, описал ответы как "банальные, повторяющиеся и напоминающие клише".

Шмид добавил, что эксперимент подвергли критике представители церковного сообщества.

Католики протестовали против использования исповеди, а протестанты возмущались, что инсталляция использует образ Иисуса таким образом.

Богослов отметил, что аватар лучше оставить экспериментом.