Церковь в Швейцарии заменила священника на аватар Иисуса из ИИ
Категория
Мир
Дата публикации

Церковь в Швейцарии заменила священника на аватар Иисуса из ИИ

Общение с цифровым аватаром Иисуса
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Источник:  The Guardian

В одной из церквей швейцарского города Люцерн священника решили заменить цифровой инсталляцией Иисуса с поддержкой искусственного интеллекта, который в режиме реального времени отвечает на вопросы верующих.

Главные тезисы

  • В церкви Швейцарии цифровой аватар Иисуса с поддержкой искусственного интеллекта заменил священника, вызвав разнообразные реакции среди верующих.
  • Большинство верующих отметили положительный опыт общения с цифровым Иисусом, однако некоторые выразили недовольство и критику.
  • Использование цифрового аватара Иисуса вызвало дебаты о границах применения искусственного интеллекта в религиозных практиках.
  • Цифровой аватар Иисуса в церкви Швейцарии, названный Deus in Machina, получил популярность среди верующих и туристов, но вызвал и критику со стороны церковного сообщества.
  • Богословы считают, что цифровой аватар Иисуса следует оставить в качестве эксперимента, поскольку невозможно контролировать все его ответы и избежать конфликтов с церковной доктриной.

Что известно о цифровом аватаре Иисуса с возможностями искусственного интеллекта

Отмечается, что сейчас с ИИ, использующим цифровой аватар Иисуса, успели пообщаться уже около тысячи верующих.

Инсталляция получила название Deus in Machina и начала работать в августе этого года.

ИИ был создан в сотрудничестве с исследовательской лабораторией местного университета, занимающейся исследованиями в области иммерсивной реальности.

В Швейцарии церковь заменила священника цифровым аватаром Иисуса с поддержкой ИИ
В Швейцарии церковь установила цифровой аватар Иисуса с поддержкой ИИ

После ряда совместных проектов руководство церкви решило установить у себя ИИ с цифровым образом Иисуса.

Как отмечает богослов Марк Шмид, у священнослужителей были сомнения, кого именно должен воплощать образ — богослова, святого или обычного человека, однако пришли к выводу, что лучшим выбором будет именно Иисус.

Вместо священника в исповедальной церкви установила компьютер с ИИ-программой, обученной богословским текстам.

Посетителям предлагали задавать вопросы аватару Иисуса, который транслировали на экране. Он отвечал им в реальном времени.

Чтобы ИИ не давал ответ, противоречащих церковному учению, команда его заранее протестовала.

В частности, верующим перед общением рекомендовали не разглашать ни одной конфиденциальной информации и также просили подтвердить, что они понимают, что ведут общение с цифровым аватаром.

Как верующие отреагировали на общение с цивровым Иисусом

В течение двух месяцев эксперимента с цифровым образом Иисуса пообщалось более тысячи верующих, среди которых также мусульмане и туристы из Азии.

По словам Марко Шмида, отзывы после общения с цифровым Иисусом оставили 230 человек, из которых две трети заявили, что получили духовный опыт.

Так что можно сказать, что они пережили религиозно положительный опыт с этим искусственным Иисусом.

Однако остальные люди отреагировали негативно. Некоторые верующие заявили представителям церкви, что не могут общаться с компьютером.

Один местный репортер, испытавший аватар, описал ответы как "банальные, повторяющиеся и напоминающие клише".

Шмид добавил, что эксперимент подвергли критике представители церковного сообщества.

Католики протестовали против использования исповеди, а протестанты возмущались, что инсталляция использует образ Иисуса таким образом.

Богослов отметил, что аватар лучше оставить экспериментом.

У нас никогда не возникало впечатления, что он говорит удивительные вещи. Но, конечно, мы никогда не могли гарантировать, что он ничего не скажет. Я не стал бы оставлять такого Иисуса навсегда. Потому что ответственность была бы слишком велика, — подчеркнул богослов.

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