Американские исследователи разработали технологию, позволяющую искусственному интеллекту распознавать разные поверхности с помощью лазеров.
Главные тезисы
- Искусственный интеллект научен распознавать разные поверхности с помощью лазеров и фотонов.
- Новая технология может быть применена в медицине для определения толщины родинок и в робототехнике для распознавания материалов.
- Система обрабатывает шумовые артефакты на изображениях, позволяя распознавать топографию поверхности с погрешностью в 4 микрометра.
- Исследователи использовали 31 тип наждачной бумаги для обучения ИИ распознаванию материалов с точностью, сравнимой с профилометрами.
- Новейшая технология может быть применена в медицине для определения предвестников рака кожи и в робототехнике для распознавания материалов.
Как научным работникам удалось научить ИИ распознавать поверхности
Отмечается , что технология представляет собой сочетание лазерных сканеров, испускающих фотоны, с новой моделью искусственного интеллекта, способной различать разные поверхности.
В частности, технология позволяет сканерам выпускать серию фотонов в сторону поверхности, чтобы проанализировать ее ключевые параметры, прежде чем отраженные назад фотоны вернутся, спровоцировав дефект, который называется спекл-шум и проявляется на изображениях в зависимости от типа поверхности.
Обычно этот спекл-шум считается нежелательным на изображениях, однако учёным удалось обработать шумовые артефакты с помощью ИИ, позволяя системе распознавать топографию поверхности.
Понимая, как выглядит дефект каждого из возможных материалов, можно определить, что это за материал.
Исследователи использовали 31 разный тип промышленной наждачной бумаги с жесткостью от 1 до 100 микрометров в толщину.
Самый толстый из этих типов бумаги примерно равен ширине человеческого волоса.
После этого ученые установили лазерную систему с лидером и использовали лазерный луч для бомбардировки фотонами наждачной бумаги, от которой они отражались и анализировались искусственным интеллектом.
Рассеянные назад фотоны поступали с разных точек поверхности и подсчитывались с помощью детектора одного фотона.
По полученным результатам была выявлена средняя погрешность около 8 микрометров, которая сократилась до 4 микрометров после анализа нескольких образцов.
Это примерно соответствует точности используемых профилометров.
Где может применяться новейшая технология
По словам исследователей, новый метод может быть использован для различных применений, в том числе в медицине для определения толщины родинок, которые могут быть предвестниками рака кожи. системой, распознающей поверхности на мельчайшем уровне, это поможет различать разные состояния.
Это также можно использовать в робототехнике. Машины будущего могут таким образом получить способность "испытывать" поверхности, к которым они прикасаются, чтобы распознавать материалы, с которыми они работают, например.
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