Как научным работникам удалось научить ИИ распознавать поверхности

Отмечается , что технология представляет собой сочетание лазерных сканеров, испускающих фотоны, с новой моделью искусственного интеллекта, способной различать разные поверхности.

В частности, технология позволяет сканерам выпускать серию фотонов в сторону поверхности, чтобы проанализировать ее ключевые параметры, прежде чем отраженные назад фотоны вернутся, спровоцировав дефект, который называется спекл-шум и проявляется на изображениях в зависимости от типа поверхности.

Обычно этот спекл-шум считается нежелательным на изображениях, однако учёным удалось обработать шумовые артефакты с помощью ИИ, позволяя системе распознавать топографию поверхности.

Искусственный интеллект

Понимая, как выглядит дефект каждого из возможных материалов, можно определить, что это за материал.

Исследователи использовали 31 разный тип промышленной наждачной бумаги с жесткостью от 1 до 100 микрометров в толщину.

Самый толстый из этих типов бумаги примерно равен ширине человеческого волоса.

После этого ученые установили лазерную систему с лидером и использовали лазерный луч для бомбардировки фотонами наждачной бумаги, от которой они отражались и анализировались искусственным интеллектом.

Рассеянные назад фотоны поступали с разных точек поверхности и подсчитывались с помощью детектора одного фотона.

По полученным результатам была выявлена средняя погрешность около 8 микрометров, которая сократилась до 4 микрометров после анализа нескольких образцов.

Это примерно соответствует точности используемых профилометров.

Интересно, что наша система лучше работала с наиболее мелкозернистыми поверхностями, такими как алмазная притиральная пленка и оксид алюминия, — подчеркивают ученые. Поделиться

Где может применяться новейшая технология

По словам исследователей, новый метод может быть использован для различных применений, в том числе в медицине для определения толщины родинок, которые могут быть предвестниками рака кожи. системой, распознающей поверхности на мельчайшем уровне, это поможет различать разные состояния.

Это также можно использовать в робототехнике. Машины будущего могут таким образом получить способность "испытывать" поверхности, к которым они прикасаются, чтобы распознавать материалы, с которыми они работают, например.