Розвідка Британії заявляє про різку зміну ситуації на українському фронті

Міноборони Великої Британії звертає увагу на те, що протягом останніх тижнів ЗСУ сконцентрували свої зусилля на покращенні фортифікаційних споруд, адже вирішили перейти до більш оборонної позиції вздовж більшої частини лінії фронту.
Переважна частина армії України переходить до оборони на фронті
Згідно з даними британських розвідників, бійці ЗСУ вдаються до таких дій, реагуючи на заклики глави держави Володимира Зеленського пришвидшити фортифікаційні роботи на ключових ділянках фронту.
Як відомо, про це президент просив наприкінці листопада 2023 року.
Іноземні фахівці нагадують про те, що в межах однієї з частин проєкту Україна працювала над покращенням оборони вздовж кордону з Білоруссю, де станом на середину грудня 2023 року встановлені так звані "зуби дракона", колючий дріт та протитанкові рови.
За словами британських розвідників, армія РФ не зупиняє локальні наступальні дії в декількох секторах, однак, що важливо розуміти, окремі атаки рідко перевищують за чисельністю взвод.
Що відомо про втрати армії РФ станом на 20 грудня:
Згідно з даними Генштабу ЗСУ, наші воїни протягом доби ліквідували 890 російських загарбників, а з техніки знищено:
танків – 5814 (+16) од,
бойових броньованих машин – 10794 (+23) од,
артилерійських систем – 8206 (+16) од,
РСЗВ – 928 (+2) од,
засобів ППО – 611 (+0) од,
літаків – 324 (+0) од,
гелікоптерів – 324 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6316 (+17),
крилатих ракет – 1612 (+1),
кораблів /катерів – 22 (+0) од,
підводних човнів – 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 10871 (+29) од,
спеціальної техніки – 1203 (+3)
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