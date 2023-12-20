Розвідка Британії заявляє про різку зміну ситуації на українському фронті

Міноборони Великої Британії звертає увагу на те, що протягом останніх тижнів ЗСУ сконцентрували свої зусилля на покращенні фортифікаційних споруд, адже вирішили перейти до більш оборонної позиції вздовж більшої частини лінії фронту.

Переважна частина армії України переходить до оборони на фронті

Згідно з даними британських розвідників, бійці ЗСУ вдаються до таких дій, реагуючи на заклики глави держави Володимира Зеленського пришвидшити фортифікаційні роботи на ключових ділянках фронту.

Як відомо, про це президент просив наприкінці листопада 2023 року.

Іноземні фахівці нагадують про те, що в межах однієї з частин проєкту Україна працювала над покращенням оборони вздовж кордону з Білоруссю, де станом на середину грудня 2023 року встановлені так звані "зуби дракона", колючий дріт та протитанкові рови.

За словами британських розвідників, армія РФ не зупиняє локальні наступальні дії в декількох секторах, однак, що важливо розуміти, окремі атаки рідко перевищують за чисельністю взвод.

Великий російський прорив малоймовірний, і загалом фронт є статичним, – наголошує Міноборони Великої Британії. Поширити

In recent weeks, Ukraine has mobilised a concerted effort to improve field fortifications as its forces pivot to a more defensive posture along much of the front line. (1/4) — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) December 20, 2023

Що відомо про втрати армії РФ станом на 20 грудня:

Згідно з даними Генштабу ЗСУ, наші воїни протягом доби ліквідували 890 російських загарбників, а з техніки знищено: