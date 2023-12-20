Разведка Британии заявляет о резком изменении ситуации на украинском фронте

Минобороны Великобритании обращает внимание на то, что в последние недели ВСУ сконцентрировали свои усилия на улучшении фортификационных сооружений, поскольку решили перейти к более оборонительной позиции вдоль большей части линии фронта.

Подавляющая часть армии Украины переходит к обороне на фронте

Согласно данным британских разведчиков, бойцы ВСУ предпринимают такие действия, реагируя на призывы главы государства Владимира Зеленского ускорить фортификационные работы на ключевых участках фронта.

Как известно, об этом президент просил в конце ноября 2023 года.

Иностранные специалисты напоминают о том, что в рамках одной из частей проекта Украина работала над улучшением обороны вдоль границы с Беларусью, где по состоянию на середину декабря 2023 установлены так называемые "зубы дракона", колючая проволока и противотанковые рвы.

По словам британских разведчиков, армия РФ не останавливает локальные наступательные действия в нескольких секторах, однако, что важно понимать, отдельные атаки редко превышают по численности взвод.

Большой российский прорыв маловероятен, и в целом фронт статичен, – отмечает Минобороны Великобритании. Поделиться

In recent weeks, Ukraine has mobilised a concerted effort to improve field fortifications as its forces pivot to a more defensive posture along much of the front line. (1/4) — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) December 20, 2023

Что известно о потерях армии РФ по состоянию на 20 декабря:

Согласно данным Генштаба ВСУ, наши воины в течение суток ликвидировали 890 российских захватчиков, а по технике уничтожено: