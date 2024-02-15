Розвідники спалили російську РЛС разом з обслугою — ГУР
Категорія
Україна
Дата публікації

Розвідники спалили російську РЛС разом з обслугою — ГУР

ГУР
РЛС

Спецпризначенці групи ГУР "Гуси-9" завдали ударів по російській станції радіолокації "Каста-2Е2". Станцію спалили 13 лютого в районі російсько-українського кордону.

Що відомо про знищення російської РЛС

Як повідомили в ГУР, внаслідок вогневого ураження російська "Каста-2Е2" виведена з ладу, а обслуга РЛС зазнала втрат.

За даними розвідки, до удару українських розвідників радіолокаційний комплекс ворога здійснював моніторинг повітря над Харківською, Сумською областями України, а також над Бєлгородською та, ймовірно, Курською та Воронезькою областями РФ.

"Каста-2Е2" — рухома трикоординатна РЛС дециметрового діапазону кругового огляду, призначена для:

  • контролю повітряного простору;

  • визначення координат;

  • розпізнавання повітряних цілей.

Станція здатна виявляти об’єкти на гранично малих висотах, визначати їхні трасові характеристики та передавати координати й параметри руху цілі на систему управління ППО. Дальність виявлення — до 150 км, — повідомили в ГУР.

ЗСУ уразили РЛС протиповітряної оборони окупантів у Криму

Раніше у тимчасово окупованому Криму Сили оборони України влучили у радіолокаційну станцію системи ППО російської армії.

Внаслідок бойової роботи Збройних сил була "успішно уражена радіолокаційна станція російської системи ППО" поблизу селища Роздольне в окупованому Криму.

Також однією з цілей спецоперації ГУР на мисі Тарханкут у Криму в серпні минулого року був радіолокаційний вузол РЛК "Небо-М" та РЛС "Каста-2Е2".

Тоді під час рейду було знищено щонайменше 30 росіян, які обслуговували станції.

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