Розвідники спалили російську РЛС разом з обслугою — ГУР

Спецпризначенці групи ГУР "Гуси-9" завдали ударів по російській станції радіолокації "Каста-2Е2". Станцію спалили 13 лютого в районі російсько-українського кордону.
Що відомо про знищення російської РЛС
Як повідомили в ГУР, внаслідок вогневого ураження російська "Каста-2Е2" виведена з ладу, а обслуга РЛС зазнала втрат.
За даними розвідки, до удару українських розвідників радіолокаційний комплекс ворога здійснював моніторинг повітря над Харківською, Сумською областями України, а також над Бєлгородською та, ймовірно, Курською та Воронезькою областями РФ.
"Каста-2Е2" — рухома трикоординатна РЛС дециметрового діапазону кругового огляду, призначена для:
контролю повітряного простору;
визначення координат;
розпізнавання повітряних цілей.
ЗСУ уразили РЛС протиповітряної оборони окупантів у Криму
Раніше у тимчасово окупованому Криму Сили оборони України влучили у радіолокаційну станцію системи ППО російської армії.
Внаслідок бойової роботи Збройних сил була "успішно уражена радіолокаційна станція російської системи ППО" поблизу селища Роздольне в окупованому Криму.
Також однією з цілей спецоперації ГУР на мисі Тарханкут у Криму в серпні минулого року був радіолокаційний вузол РЛК "Небо-М" та РЛС "Каста-2Е2".
Тоді під час рейду було знищено щонайменше 30 росіян, які обслуговували станції.
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