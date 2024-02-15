Разведчики сожгли российскую РЛС вместе с прислугой – ГУР

Спецназначители группы ГУР "Гуси-9" нанесли удары по российской радиолокационной станции "Каста-2Е2". Станцию сожгли 13 февраля в районе российско-украинской границы.
Что известно об уничтожении российской РЛС
Как сообщили в ГУР, в результате огневого поражения российская "Каста-2Е2" выведена из строя, а обслуга РЛС понесла потери.
По данным разведки, до удара украинских разведчиков радиолокационный комплекс врага осуществлял мониторинг воздуха над Харьковской, Сумской областями Украины, а также над Белгородской и, вероятно, Курской и Воронежской областями РФ.
Каста-2Е2 — подвижная трехкоординатная РЛС дециметрового диапазона кругового обзора, предназначенная для:
контроля воздушного пространства;
определение координат;
распознавание воздушных целей.
ВСУ поразили РЛС противовоздушной обороны оккупантов в Крыму
Ранее во временно оккупированном Крыму Силы обороны Украины попали в станцию радиолокационной системы ПВО российской армии.
В результате боевой работы Вооруженных сил была "успешно поражена радиолокационная станция российской системы ПВО" вблизи поселка Раздольное в оккупированном Крыму.
Также одной из целей спецоперации ГУР на мысе Тарханкут в Крыму в августе прошлого года был радиолокационный узел РЛК "Небо-М" и РЛС "Каста-2Е2".
Тогда во время рейда было уничтожено не менее 30 россиян, обслуживавших станции.
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