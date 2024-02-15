Разведчики сожгли российскую РЛС вместе с прислугой – ГУР
Категория
Украина
Дата публикации

Разведчики сожгли российскую РЛС вместе с прислугой – ГУР

ГУР
ГУР
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Спецназначители группы ГУР "Гуси-9" нанесли удары по российской радиолокационной станции "Каста-2Е2". Станцию сожгли 13 февраля в районе российско-украинской границы.

Что известно об уничтожении российской РЛС

Как сообщили в ГУР, в результате огневого поражения российская "Каста-2Е2" выведена из строя, а обслуга РЛС понесла потери.

По данным разведки, до удара украинских разведчиков радиолокационный комплекс врага осуществлял мониторинг воздуха над Харьковской, Сумской областями Украины, а также над Белгородской и, вероятно, Курской и Воронежской областями РФ.

Каста-2Е2 — подвижная трехкоординатная РЛС дециметрового диапазона кругового обзора, предназначенная для:

  • контроля воздушного пространства;

  • определение координат;

  • распознавание воздушных целей.

Станция способна обнаруживать объекты на предельно малых высотах, определять их трассовые характеристики и передавать координаты и параметры движения цели в систему управления ПВО. Дальность обнаружения – до 150 км, – сообщили в ГУР.

ВСУ поразили РЛС противовоздушной обороны оккупантов в Крыму

Ранее во временно оккупированном Крыму Силы обороны Украины попали в станцию радиолокационной системы ПВО российской армии.

В результате боевой работы Вооруженных сил была "успешно поражена радиолокационная станция российской системы ПВО" вблизи поселка Раздольное в оккупированном Крыму.

Также одной из целей спецоперации ГУР на мысе Тарханкут в Крыму в августе прошлого года был радиолокационный узел РЛК "Небо-М" и РЛС "Каста-2Е2".

Тогда во время рейда было уничтожено не менее 30 россиян, обслуживавших станции.

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