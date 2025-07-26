100 млн просмотров на YouTube. Еще один украинский хит покоряет мир

Несмотря на войну, которую Россия ведет против Украины более 11 лет, отечественные артисты не перестают удивлять своих слушателей на родине и за ее пределами. В этот раз впечатляющего результата достигли KALUSH и SKOFKA со своим громким бенгером “Додому”.
Главные тезисы
- Видеоработа на трек “Додому” была обнародована еще в 2021 году.
- Артисты благодарят всех, кто верит в украинскую музыку и поддерживает ее.
Хит "Додому" собрал 100 млн просмотров на YouTube
Композиция под названием "Додому" — это совместная работа победителя "Евровидения-2022" Kalush и артиста SKOFKA.
Что интересно, видеоработу на трек впервые обнародовали еще до начала полномасштабной войны, а именно в 2021 году.
Все это время хит приобретает не только всеукраинскую, но даже мировую популярность.
Музыканты уже отреагировали на этот безумный успех и выразили благодарность всем, кто их поддерживает:
По мнению артистов, именно украинские слушатели посодействовали тому, что эту композицию услышали и оценили в разных уголках мира.
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