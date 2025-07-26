100 млн просмотров на YouTube. Еще один украинский хит покоряет мир
Категория
Культура
Дата публикации

100 млн просмотров на YouTube. Еще один украинский хит покоряет мир

Хит "Додому" собрал 100 млн просмотров на YouTube
Читати українською
Источник:  online.ua

Несмотря на войну, которую Россия ведет против Украины более 11 лет, отечественные артисты не перестают удивлять своих слушателей на родине и за ее пределами. В этот раз впечатляющего результата достигли KALUSH и SKOFKA со своим громким бенгером “Додому”.

Главные тезисы

  • Видеоработа на трек “Додому” была обнародована еще в 2021 году.
  • Артисты благодарят всех, кто верит в украинскую музыку и поддерживает ее.

Хит "Додому" собрал 100 млн просмотров на YouTube

Композиция под названием "Додому" — это совместная работа победителя "Евровидения-2022" Kalush и артиста SKOFKA.

Что интересно, видеоработу на трек впервые обнародовали еще до начала полномасштабной войны, а именно в 2021 году.

Все это время хит приобретает не только всеукраинскую, но даже мировую популярность.

Музыканты уже отреагировали на этот безумный успех и выразили благодарность всем, кто их поддерживает:

Вот и пришел день наших первых 100 миллионов органических просмотров на YouTube на песню "Додому". Это невероятно мощный результат, за который мы, KALUSH и SKOFKA, хотим поблагодарить именно вас — наших фанатов, наших людей, тех, кто поверил более 4 лет назад, еще до полномасштабного вторжения, поверил в украинскую музыку, музыку на украинском языке, поддержал нас, распространял, а то есть популяризировал.

По мнению артистов, именно украинские слушатели посодействовали тому, что эту композицию услышали и оценили в разных уголках мира.

Спасибо вам за доверие, — написали KALUSH и SKOFKA.

Больше по теме

Категория
Шоу-бизнес
Дата публикации
Додати до обраного
Права на песни культовой рок-группы Queen покупают за 1 млрд фунтов
Queen
Категория
Шоу-бизнес
Дата публикации
Додати до обраного
Дантес очаровал сеть новым звучанием песни Ирины Билык "Одинокая"
Владимир Дантес
Категория
Культура
Дата публикации
Додати до обраного
Лучшие песни о женщинах всех времен — рейтинг слушателей
15 лучших песен о женщинах всех времен:

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?