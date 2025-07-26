100 млн просмотров на YouTube. Еще один украинский хит покоряет мир

Несмотря на войну, которую Россия ведет против Украины более 11 лет, отечественные артисты не перестают удивлять своих слушателей на родине и за ее пределами. В этот раз впечатляющего результата достигли KALUSH и SKOFKA со своим громким бенгером “Додому”.

Хит "Додому" собрал 100 млн просмотров на YouTube

Композиция под названием "Додому" — это совместная работа победителя "Евровидения-2022" Kalush и артиста SKOFKA.

Что интересно, видеоработу на трек впервые обнародовали еще до начала полномасштабной войны, а именно в 2021 году.

Все это время хит приобретает не только всеукраинскую, но даже мировую популярность.

Музыканты уже отреагировали на этот безумный успех и выразили благодарность всем, кто их поддерживает:

Вот и пришел день наших первых 100 миллионов органических просмотров на YouTube на песню "Додому". Это невероятно мощный результат, за который мы, KALUSH и SKOFKA, хотим поблагодарить именно вас — наших фанатов, наших людей, тех, кто поверил более 4 лет назад, еще до полномасштабного вторжения, поверил в украинскую музыку, музыку на украинском языке, поддержал нас, распространял, а то есть популяризировал. Поделиться

По мнению артистов, именно украинские слушатели посодействовали тому, что эту композицию услышали и оценили в разных уголках мира.