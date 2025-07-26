100 млн переглядів на YouTube. Ще один український хіт підкорює світ

Попри війну, яку Росія веде проти України понад 11 років, вітчизняні артисти не припиняють дивувати своїх слухачів на батьківщині та поза її межами. Цього разу вражаючого результату досягли KALUSH та SKOFKA зі своїм гучним бенгером “Додому”.
Головні тези:
- Відеоробота на трек “Додому” була оприлюднена ще у 2021 році.
- Артисти дякують усім, хто вірить в українську музику та підтримує її.
Хіт “Додому” зібрав 100 млн переглядів на YouTube
Композицію під назвою "Додому" — це спільна робота переможця "Євробачення-2022" Kalush та артиста SKOFKA.
Що цікаво, відеороботу на трек вперше оприлюднили ще до початку повномасштабної війни, а саме у 2021 році.
Увесь цей час хіт набуває не лише всеукраїнської, а й навіть світової популярності.
Музиканти вже відреагували на цей шалений успіх та висловили вдячність усім, хто їх підтримує:
На переконання артистів, саме українські слухачі посприяли тому, що цю композицію почули та оцінили у різних куточках світу.
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