100 млн переглядів на YouTube. Ще один український хіт підкорює світ

Попри війну, яку Росія веде проти України понад 11 років, вітчизняні артисти не припиняють дивувати своїх слухачів на батьківщині та поза її межами. Цього разу вражаючого результату досягли KALUSH та SKOFKA зі своїм гучним бенгером “Додому”.

Хіт “Додому” зібрав 100 млн переглядів на YouTube

Композицію під назвою "Додому" — це спільна робота переможця "Євробачення-2022" Kalush та артиста SKOFKA.

Що цікаво, відеороботу на трек вперше оприлюднили ще до початку повномасштабної війни, а саме у 2021 році.

Увесь цей час хіт набуває не лише всеукраїнської, а й навіть світової популярності.

Музиканти вже відреагували на цей шалений успіх та висловили вдячність усім, хто їх підтримує:

Ось і прийшов день наших перших 100 мільйонів органічних переглядів на YouTube на пісню "Додому". Це неймовірно потужний результат, за який ми, KALUSH та SKOFKA, хочемо подякувати саме вам — нашим фанам, нашим людям, тим, хто повірив більше як 4 роки тому, ще до повномасштабного вторгнення, повірив в українську музику, музику українською мовою, підтримав нас, розповсюджував, а тобто популяризував українську культуру. Поширити

На переконання артистів, саме українські слухачі посприяли тому, що цю композицію почули та оцінили у різних куточках світу.