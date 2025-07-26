100 млн переглядів на YouTube. Ще один український хіт підкорює світ
Категорія
Культура
Дата публікації

100 млн переглядів на YouTube. Ще один український хіт підкорює світ

Хіт “Додому” зібрав 100 млн переглядів на YouTube
Джерело:  online.ua

Попри війну, яку Росія веде проти України понад 11 років, вітчизняні артисти не припиняють дивувати своїх слухачів на батьківщині та поза її межами. Цього разу вражаючого результату досягли KALUSH та SKOFKA зі своїм гучним бенгером “Додому”.

Головні тези:

  • Відеоробота на трек “Додому” була оприлюднена ще у 2021 році.
  • Артисти дякують усім, хто вірить в українську музику та підтримує її.

Хіт “Додому” зібрав 100 млн переглядів на YouTube

Композицію під назвою "Додому" — це спільна робота переможця "Євробачення-2022" Kalush та артиста SKOFKA.

Що цікаво, відеороботу на трек вперше оприлюднили ще до початку повномасштабної війни, а саме у 2021 році.

Увесь цей час хіт набуває не лише всеукраїнської, а й навіть світової популярності.

Музиканти вже відреагували на цей шалений успіх та висловили вдячність усім, хто їх підтримує:

Ось і прийшов день наших перших 100 мільйонів органічних переглядів на YouTube на пісню "Додому". Це неймовірно потужний результат, за який ми, KALUSH та SKOFKA, хочемо подякувати саме вам — нашим фанам, нашим людям, тим, хто повірив більше як 4 роки тому, ще до повномасштабного вторгнення, повірив в українську музику, музику українською мовою, підтримав нас, розповсюджував, а тобто популяризував українську культуру.

На переконання артистів, саме українські слухачі посприяли тому, що цю композицію почули та оцінили у різних куточках світу.

Дякуємо вам за довіру, — написали KALUSH та SKOFKA.

Більше по темі

Категорія
Шоу-бізнес
Дата публікації
Додати до обраного
Права на пісні культового рок-гурту Queen купують за 1 млрд фунтів
Queen
Категорія
Шоу-бізнес
Дата публікації
Додати до обраного
Дантес зачарував мережу новим звучанням пісні Ірини Білик "Одинокая"
Володимир Дантес
Категорія
Культура
Дата публікації
Додати до обраного
Найкращі пісні про жінок всіх часів — рейтинг слухачів
15 найкращих пісень про жінок всіх часів:

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?