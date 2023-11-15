12-ый пакет санкций против России. Стали известны детали новых экономических ограничений

На этой неделе страны-члены ЕС рассмотрят все предложения по антироссийским санкциям, в связи с чем они могут изменяться до того, как будут одобрены.

Алмазы, станки и не только

Европейский Союз намерен запретить экспорт станков и деталей машин, которые Российская Федерация может использовать для производства оружия. В частности, под ограничения могут попасть алмазы и прочее.

Об этом сообщает Bloomberg.

Согласно попавшим в распоряжение издания документам, 12-й пакет санкций ЕС против России также может содержать запрет на экспорт алмазов и меры по усилению контроля за соблюдением верхнего предела цен на российскую нефть.

Отмечается, что на этой неделе страны-члены ЕС рассмотрят все предложения по ограничениям, в связи с чем они могут изменяться до принятия одобрения.

Российская Федерация импортирует часть оборудования, в том числе сварочные аппараты и системы числового программного управления из Европы и использует их для производства боеприпасов, – пишет издание. Поделиться

Сейчас соревнование за источники поставок боеприпасов приобрело решающее значение, поскольку Украина готовится к длительной войне. Россия смогла поддержать свое производство боеприпасов, в то время как союзники Киева рискуют не выполнить обязательства по предоставлению Украине артиллерийских снарядов.

12-й пакет санкций будет нацелен против способности России обходить санкции и кормить свою военную машину. В частности, речь идет и о сокращении источников доходов страны-террориста, – сообщает Bloomberg. Поделиться

Среди других товаров, которые Россия использует в войне против Украины и способствующих производству военных систем, есть химикаты, литиевые батареи, термостаты, а также двигатели и сервомоторы для беспилотных летательных аппаратов.

Пакет ограничений включает запрет на бриллианты с 1 января, а также поэтапное введение косвенного запрета на импорт российских бриллиантов, обработанных в третьих странах.

Запрет российской нефти: что известно

В рамках мер по обеспечению соблюдения верхнего предела цены на российскую нефть, которая составляет 60 долларов за баррель, Европейский союз предлагает следующие шаги:

ввести требование, предусматривающее включение деталей о расходах в сертификаты. Речь идет о страховании и фрахте. Это поможет обойти попытки фальсификации сертификатов или маскировку реальной стоимости российской нефти;

усилить обмен информацией для выявления судов, прибегающих к сокрытию происхождения или назначению продукта;

внедрить систему сообщений, которая потребует разрешения на продажу или экспорт бывших в употреблении танкеров и судов, как способ ограничить возможности России развивать так называемый теневой флот судов.

Российская нефть сейчас торгуется значительно выше верхнего предела в 60 долларов за баррель, который ЕС и другие страны "Большой семерки" установили в декабре прошлого года. Этот порог в значительной степени обходится за счет использования накопившего огромного теневого флота танкеров, а это значит, что ей не нужно использовать западные корабли, страхование или другие услуги, которые запрещены для грузов, стоящих свыше 60 долларов, – объясняет издание. Поделиться

Какие еще ограничения ждут российский импорт

В частности, предложения 12-го пакета антироссийских санкций включают ограничения на импорт:

сжиженного пропана;

чугуна и шпигата;

медных проводов;

алюминиевых проводов;

фольги;

труб и трубок.

Если предложения будут одобрены, в список субъектов, торговля с которыми ограничена, будет добавлено более 30 компаний.

В ЕС также предлагают: