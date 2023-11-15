12-ый пакет санкций против России. Стали известны детали новых экономических ограничений
Категория
Экономика
Дата публикации

12-ый пакет санкций против России. Стали известны детали новых экономических ограничений

ЕС
Читати українською
Источник:  Bloomberg

На этой неделе страны-члены ЕС рассмотрят все предложения по антироссийским санкциям, в связи с чем они могут изменяться до того, как будут одобрены.

Алмазы, станки и не только

Европейский Союз намерен запретить экспорт станков и деталей машин, которые Российская Федерация может использовать для производства оружия. В частности, под ограничения могут попасть алмазы и прочее.

Об этом сообщает Bloomberg.

Согласно попавшим в распоряжение издания документам, 12-й пакет санкций ЕС против России также может содержать запрет на экспорт алмазов и меры по усилению контроля за соблюдением верхнего предела цен на российскую нефть.

Отмечается, что на этой неделе страны-члены ЕС рассмотрят все предложения по ограничениям, в связи с чем они могут изменяться до принятия одобрения.

Российская Федерация импортирует часть оборудования, в том числе сварочные аппараты и системы числового программного управления из Европы и использует их для производства боеприпасов, – пишет издание.

Сейчас соревнование за источники поставок боеприпасов приобрело решающее значение, поскольку Украина готовится к длительной войне. Россия смогла поддержать свое производство боеприпасов, в то время как союзники Киева рискуют не выполнить обязательства по предоставлению Украине артиллерийских снарядов.

12-й пакет санкций будет нацелен против способности России обходить санкции и кормить свою военную машину. В частности, речь идет и о сокращении источников доходов страны-террориста, – сообщает Bloomberg.

Среди других товаров, которые Россия использует в войне против Украины и способствующих производству военных систем, есть химикаты, литиевые батареи, термостаты, а также двигатели и сервомоторы для беспилотных летательных аппаратов.

Пакет ограничений включает запрет на бриллианты с 1 января, а также поэтапное введение косвенного запрета на импорт российских бриллиантов, обработанных в третьих странах.

Запрет российской нефти: что известно

В рамках мер по обеспечению соблюдения верхнего предела цены на российскую нефть, которая составляет 60 долларов за баррель, Европейский союз предлагает следующие шаги:

  • ввести требование, предусматривающее включение деталей о расходах в сертификаты. Речь идет о страховании и фрахте. Это поможет обойти попытки фальсификации сертификатов или маскировку реальной стоимости российской нефти;

  • усилить обмен информацией для выявления судов, прибегающих к сокрытию происхождения или назначению продукта;

  • внедрить систему сообщений, которая потребует разрешения на продажу или экспорт бывших в употреблении танкеров и судов, как способ ограничить возможности России развивать так называемый теневой флот судов.

Российская нефть сейчас торгуется значительно выше верхнего предела в 60 долларов за баррель, который ЕС и другие страны "Большой семерки" установили в декабре прошлого года. Этот порог в значительной степени обходится за счет использования накопившего огромного теневого флота танкеров, а это значит, что ей не нужно использовать западные корабли, страхование или другие услуги, которые запрещены для грузов, стоящих свыше 60 долларов, – объясняет издание.

Какие еще ограничения ждут российский импорт

В частности, предложения 12-го пакета антироссийских санкций включают ограничения на импорт:

  • сжиженного пропана;

  • чугуна и шпигата;

  • медных проводов;

  • алюминиевых проводов;

  • фольги;

  • труб и трубок.

Если предложения будут одобрены, в список субъектов, торговля с которыми ограничена, будет добавлено более 30 компаний.

В ЕС также предлагают:

  • запретить россиянам занимать должности в европейских компаниях, оказывающих услуги кошельков, счетов и хранения криптоактивов;

  • запретить предоставление лицензий на программное обеспечение управления предприятиями и программное обеспечение для промышленного дизайна и производства;

  • требовать от фирм в Европе, принадлежащих или контролируемых русскими или российскими юридическими лицами, получать разрешение на перевод средств за пределы союза;

  • ввести требование, которое заставит экспортеров включать в свои контракты пункты о запрещении реэкспорта в Россию определенных товаров.

Больше по теме

Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
В ЕС стартует согласование деталей 12-го пакета санкций против РФ
прапоры ЕС и Украины
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
ЕС готовит 12 пакет санкций против РФ. Он может включать запрет на импорт алмазов
Урсула фон дер Ляен
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
РФ потеряет 5,3 млрд долл. ЕС готовит 12-й пакет антироссийских санкций — Bloomberg
ЕС

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.