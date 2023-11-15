12-ый пакет санкций против России. Стали известны детали новых экономических ограничений

На этой неделе страны-члены ЕС рассмотрят все предложения по антироссийским санкциям, в связи с чем они могут изменяться до того, как будут одобрены.
Алмазы, станки и не только
Европейский Союз намерен запретить экспорт станков и деталей машин, которые Российская Федерация может использовать для производства оружия. В частности, под ограничения могут попасть алмазы и прочее.
Об этом сообщает Bloomberg.
Согласно попавшим в распоряжение издания документам, 12-й пакет санкций ЕС против России также может содержать запрет на экспорт алмазов и меры по усилению контроля за соблюдением верхнего предела цен на российскую нефть.
Отмечается, что на этой неделе страны-члены ЕС рассмотрят все предложения по ограничениям, в связи с чем они могут изменяться до принятия одобрения.
Сейчас соревнование за источники поставок боеприпасов приобрело решающее значение, поскольку Украина готовится к длительной войне. Россия смогла поддержать свое производство боеприпасов, в то время как союзники Киева рискуют не выполнить обязательства по предоставлению Украине артиллерийских снарядов.
Среди других товаров, которые Россия использует в войне против Украины и способствующих производству военных систем, есть химикаты, литиевые батареи, термостаты, а также двигатели и сервомоторы для беспилотных летательных аппаратов.
Пакет ограничений включает запрет на бриллианты с 1 января, а также поэтапное введение косвенного запрета на импорт российских бриллиантов, обработанных в третьих странах.
Запрет российской нефти: что известно
В рамках мер по обеспечению соблюдения верхнего предела цены на российскую нефть, которая составляет 60 долларов за баррель, Европейский союз предлагает следующие шаги:
ввести требование, предусматривающее включение деталей о расходах в сертификаты. Речь идет о страховании и фрахте. Это поможет обойти попытки фальсификации сертификатов или маскировку реальной стоимости российской нефти;
усилить обмен информацией для выявления судов, прибегающих к сокрытию происхождения или назначению продукта;
внедрить систему сообщений, которая потребует разрешения на продажу или экспорт бывших в употреблении танкеров и судов, как способ ограничить возможности России развивать так называемый теневой флот судов.
Какие еще ограничения ждут российский импорт
В частности, предложения 12-го пакета антироссийских санкций включают ограничения на импорт:
сжиженного пропана;
чугуна и шпигата;
медных проводов;
алюминиевых проводов;
фольги;
труб и трубок.
Если предложения будут одобрены, в список субъектов, торговля с которыми ограничена, будет добавлено более 30 компаний.
В ЕС также предлагают:
запретить россиянам занимать должности в европейских компаниях, оказывающих услуги кошельков, счетов и хранения криптоактивов;
запретить предоставление лицензий на программное обеспечение управления предприятиями и программное обеспечение для промышленного дизайна и производства;
требовать от фирм в Европе, принадлежащих или контролируемых русскими или российскими юридическими лицами, получать разрешение на перевод средств за пределы союза;
ввести требование, которое заставит экспортеров включать в свои контракты пункты о запрещении реэкспорта в Россию определенных товаров.
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