В ЕС стартует согласование деталей 12-го пакета санкций против РФ
Категория
Экономика
Дата публикации

В ЕС стартует согласование деталей 12-го пакета санкций против РФ

прапоры ЕС и Украины
Читати українською
Источник:  ONLINE.UA

Между Еврокомиссией и странами ЕС начинаются консультации касательно деталей 12-го пакета санкций против России. По предварительным данным, этот процесс должен завершиться уже в ноябре-декабре.

Брюссель работает над новым пакетом санкций против России

Такой информацией поделился корреспондент "Радио Свобода" Рикард Джозвяк.

В своем Twitter (Х) журналист написал, что консультации между Еврокомиссией и послами стран ЕС стартуют уже в ближайшие дни.

По его словам, договоренности намерены достичь в следующем месяце, однако вполне возможно, что это все-таки произойдет в декабре.

Шеф украинской дипломатии Дмитрий Кулеба обращает внимание, что крайне важно, чтобы этот пакет включил меры против обхода существующих санкций, а также новые санкции против российского оборонпрома.

Что будет в новом пакете санкций ЕС против России

Как удалось узнать журналистам, официальный Брюссель может принять решение о введении ограничений на торговлю российскими алмазами.

Эти санкции также поддерживают страны "Группы семи".

Кроме того, члены ЕС намерены наконец-то предпринять новые шаги для борьбы с обходом санкций через третьи страны.

Отдельные государства Евросоюза уже выступили с предложениями по ужесточению санкций против российского сжиженного газа и ИТ-услуг.

Также они призывают вести ограничения против российского ядерного сектора.

По предварительным данным, официальный Брюссель попытается одобрить предложение использовать прибыль, полученную от замороженных активов центрального банка России, для помощи в восстановлении Украины.

Стоит обратить внимание, что украинский лидер Владимир Зеленский неоднократно публично критиковал Запад за то, что он не спешит с принятием нового пакета санкций против России.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Канада ввела санкции против олигархов-коллаборантов в Молдове
Канада
Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
"Алмазные" санкции против РФ. НАПК Украины готовит черный список компаний
НАПК
Алмазы
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
РФ обходит нефтяные санкции из-за "теневых кораблей" вблизи Финляндии — Yle
Корабль

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.