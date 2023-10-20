В ЕС стартует согласование деталей 12-го пакета санкций против РФ

Между Еврокомиссией и странами ЕС начинаются консультации касательно деталей 12-го пакета санкций против России. По предварительным данным, этот процесс должен завершиться уже в ноябре-декабре.

Брюссель работает над новым пакетом санкций против России

Такой информацией поделился корреспондент "Радио Свобода" Рикард Джозвяк.

В своем Twitter (Х) журналист написал, что консультации между Еврокомиссией и послами стран ЕС стартуют уже в ближайшие дни.

По его словам, договоренности намерены достичь в следующем месяце, однако вполне возможно, что это все-таки произойдет в декабре.

So-called “confessionals” between the European Commission and EU ambassadors on the 12th package of sanctions on #Russia starts this weekend with a view to reach agreement in Nov though Dec might be more likely. #Ukraine — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) October 20, 2023

Шеф украинской дипломатии Дмитрий Кулеба обращает внимание, что крайне важно, чтобы этот пакет включил меры против обхода существующих санкций, а также новые санкции против российского оборонпрома.

Что будет в новом пакете санкций ЕС против России

Как удалось узнать журналистам, официальный Брюссель может принять решение о введении ограничений на торговлю российскими алмазами.

Эти санкции также поддерживают страны "Группы семи".

Кроме того, члены ЕС намерены наконец-то предпринять новые шаги для борьбы с обходом санкций через третьи страны.

Отдельные государства Евросоюза уже выступили с предложениями по ужесточению санкций против российского сжиженного газа и ИТ-услуг.

Также они призывают вести ограничения против российского ядерного сектора.

По предварительным данным, официальный Брюссель попытается одобрить предложение использовать прибыль, полученную от замороженных активов центрального банка России, для помощи в восстановлении Украины.

Стоит обратить внимание, что украинский лидер Владимир Зеленский неоднократно публично критиковал Запад за то, что он не спешит с принятием нового пакета санкций против России.