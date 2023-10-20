В ЄС стартує узгодження деталей 12-го пакета санкцій проти РФ

Між Єврокомісією і країнами ЄС розпочинаються консультації щодо деталей 12-го пакета санкцій проти Росії. За попередніми даними, цей процес повинен завершитися уже в листопаді-грудні.

Брюссель працює над новим пакетом санкцій проти Росії

Такою інформацією поділився кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк.

У своєму Twitter (Х) журналіст написав, що консультації між Єврокомісією і послами країн ЄС стартують уже найближчими днями.

За його словами, домовленості мають намір досягнути наступного місяця, однак, цілком можливо, що це все-таки відбудеться у грудні.

So-called “confessionals” between the European Commission and EU ambassadors on the 12th package of sanctions on #Russia starts this weekend with a view to reach agreement in Nov though Dec might be more likely. #Ukraine — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) October 20, 2023

Шеф української дипломатії Дмитро Кулеба звертає увагу на те, що вкрай важливо, щоб цей пакет включив заходи проти обходу існуючих санкцій, а також нові санкції проти російського оборонпрому.

Що буде в новому пакету санкцій ЄС проти Росії

Як вдалося дізнатися журналістам, офіційний Брюссель може ухвалити рішення про введення обмежень на торгівлю російськими алмазами.

Ці санкції також підтримують країни "Групи семи".

Окрім того, члени ЄС мають намір нарешті зробити нові кроки для боротьби з обходом санкцій через треті країни.

Окремі держави Євросоюзу уже виступили з пропозиціями щодо посилення санкцій проти російського скрапленого газу та ІТ-послуг.

Також вони закликають вести обмеження проти російського ядерного сектору.

За попередніми даними, офіційний Брюссель спробує схвалити пропозицію використовувати прибутки, отримані від заморожених активів центрального банку Росії, для допомоги у відбудові України.

Варто звернути увагу на те, що український лідер Володимир Зеленський неодноразово публічно критикував Захід за те, що він не поспішає з ухваленням нового пакету санкцій проти Росії.