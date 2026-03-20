16 млн просмотров за 7 часов. Клип украинки Тани Муиньо для BTS покоряет сеть

Известная украинская режиссер Таня Муиньо продолжает создавать видеоклипы для главных звезд мировой музыкальной сцены. В этот раз ее пригласила к сотрудничеству культовая южнокорейская мужская группа BTS. Похоже, украинка превзошла все ожидания, ведь ее клип собрал более 16 млн просмотров за считанные часы.
Главные тезисы
- Для Тани Муиньо это не первое сотрудничество с BTS.
- Недавно она работала с Чонгуком над клипом Standing Next to You.
Таня Муиньо создала новый шедевр для BTS
Несмотря на то, что видеоклип был опубликован 20 марта одновременно с альбомом Arirang, это не помешало ему за считанные часы вырваться в тренды Ютуб.
Безумный интерес к этой работе прежде всего объясняют тем, что клип стал первым официальным видео BTS после почти четырехлетней паузы.
Следует отметить, что она была связана с прохождением военной службы участниками группы.
На этот раз артисты предстали в образах моряков, управляющих огромным кораблем.
Как зрители реагируют на клип Тани Муиньо для BTS:
Я оставляю этот комментарий здесь. Каждый раз, когда кому-то нравится этот комментарий, я посмотрю клип снова;
Ничего лучше я не видела за последние несколько лет;
Мои глаза не могут выдержать столько красоты одновременно;
Это видео можно смотреть вечно — именно этим я и займусь;
Новый уровень!;
Хочется смотреть снова и снова! Невозможно оторваться!
