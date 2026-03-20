16 млн просмотров за 7 часов. Клип украинки Тани Муиньо для BTS покоряет сеть
Источник:  online.ua

Известная украинская режиссер Таня Муиньо продолжает создавать видеоклипы для главных звезд мировой музыкальной сцены. В этот раз ее пригласила к сотрудничеству культовая южнокорейская мужская группа BTS. Похоже, украинка превзошла все ожидания, ведь ее клип собрал более 16 млн просмотров за считанные часы.

Главные тезисы

  • Для Тани Муиньо это не первое сотрудничество с BTS.
  • Недавно она работала с Чонгуком над клипом Standing Next to You.

Несмотря на то, что видеоклип был опубликован 20 марта одновременно с альбомом Arirang, это не помешало ему за считанные часы вырваться в тренды Ютуб.

Безумный интерес к этой работе прежде всего объясняют тем, что клип стал первым официальным видео BTS после почти четырехлетней паузы.

Следует отметить, что она была связана с прохождением военной службы участниками группы.

На этот раз артисты предстали в образах моряков, управляющих огромным кораблем.

Частично съемки проходили в Морском музее Лиссабона, где для работы над проектом закрыли некоторые экс-позиции. В ролике также снялась американская актриса Лили Рейнхарт, прославившаяся благодаря сериалу "Ривердейл".

Как зрители реагируют на клип Тани Муиньо для BTS:

  • Я оставляю этот комментарий здесь. Каждый раз, когда кому-то нравится этот комментарий, я посмотрю клип снова;

  • Ничего лучше я не видела за последние несколько лет;

  • Мои глаза не могут выдержать столько красоты одновременно;

  • Это видео можно смотреть вечно — именно этим я и займусь;

  • Новый уровень!;

  • Хочется смотреть снова и снова! Невозможно оторваться!

