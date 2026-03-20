16 млн просмотров за 7 часов. Клип украинки Тани Муиньо для BTS покоряет сеть

Известная украинская режиссер Таня Муиньо продолжает создавать видеоклипы для главных звезд мировой музыкальной сцены. В этот раз ее пригласила к сотрудничеству культовая южнокорейская мужская группа BTS. Похоже, украинка превзошла все ожидания, ведь ее клип собрал более 16 млн просмотров за считанные часы.

Несмотря на то, что видеоклип был опубликован 20 марта одновременно с альбомом Arirang, это не помешало ему за считанные часы вырваться в тренды Ютуб.

Безумный интерес к этой работе прежде всего объясняют тем, что клип стал первым официальным видео BTS после почти четырехлетней паузы.

Следует отметить, что она была связана с прохождением военной службы участниками группы.

На этот раз артисты предстали в образах моряков, управляющих огромным кораблем.

Частично съемки проходили в Морском музее Лиссабона, где для работы над проектом закрыли некоторые экс-позиции. В ролике также снялась американская актриса Лили Рейнхарт, прославившаяся благодаря сериалу "Ривердейл".

Как зрители реагируют на клип Тани Муиньо для BTS: