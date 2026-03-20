16 млн переглядів за 7 годин. Кліп українки Тані Муїньо для BTS підкорює мережу

Відома українська режисерка Таня Муїньо продовжує створювати відеокліпи для головних зірок світової музичної сцени. Цього разу її запросив до співпраці культовий південнокорейський чоловічий гурт BTS. Здається, українка перевершила всі очікування, адже її кліп зібрав понад 16 млн переглядів за лічені години.
Головні тези:
- Для Тані Муїньо це вже не перша співпраця з BTS.
- Не так давно вона працювала з Чонгуком над кліпом Standing Next to You.
Таня Муїньо створила новий шедевр для BTS
Попри те, що відеокліп опублікували 20 березня одночасно з альбомом Arirang, це не завадило йому за лічені години вирватися у тренди Ютуб.
Шалений інтерес до цієї роботи насамперед пояснюють тим, що кліп став першим офіційним відео BTS після майже чотирирічної паузи.
Варто зазначити, що вона була пов'язана з проходженням військової служби учасниками гурту.
Цього разу артисти постали в образах моряків, які керують величезним кораблем.
Як глядачі реагують на кліп Тані Муїньо для BTS:
Я залишаю цей коментар тут. Щоразу, коли комусь подобається цей коментар, я перегляну кліп знову;
Нічого кращого я не бачила останні кілька років;
Мої очі не можуть витримати стільки краси одночасно;
Це відео можна дивитися вічно — саме цим я і займуся;
Новий рівень!;
Хочеть дивитися знову і знову! Неможливо припинити!
