16 млн переглядів за 7 годин. Кліп українки Тані Муїньо для BTS підкорює мережу
Таня Муїньо створила новий шедевр для BTS
Джерело:  online.ua

Відома українська режисерка Таня Муїньо продовжує створювати відеокліпи для головних зірок світової музичної сцени. Цього разу її запросив до співпраці культовий південнокорейський чоловічий гурт BTS. Здається, українка перевершила всі очікування, адже її кліп зібрав понад 16 млн переглядів за лічені години.

Головні тези:

  • Для Тані Муїньо це вже не перша співпраця з BTS.
  • Не так давно вона працювала з Чонгуком над кліпом Standing Next to You. 

Попри те, що відеокліп опублікували 20 березня одночасно з альбомом Arirang, це не завадило йому за лічені години вирватися у тренди Ютуб.

Шалений інтерес до цієї роботи насамперед пояснюють тим, що кліп став першим офіційним відео BTS після майже чотирирічної паузи.

Варто зазначити, що вона була пов'язана з проходженням військової служби учасниками гурту.

Цього разу артисти постали в образах моряків, які керують величезним кораблем.

Частково зйомки проходили в Морському музеї Лісабона, де для роботи над проєктом тимчасово закрили деякі експозиції. У ролику також знялася американська актриса Лілі Рейнхарт, яка прославилася завдяки серіалу "Рівердейл".

Як глядачі реагують на кліп Тані Муїньо для BTS:

  • Я залишаю цей коментар тут. Щоразу, коли комусь подобається цей коментар, я перегляну кліп знову;

  • Нічого кращого я не бачила останні кілька років;

  • Мої очі не можуть витримати стільки краси одночасно;

  • Це відео можна дивитися вічно — саме цим я і займуся;

  • Новий рівень!;

  • Хочеть дивитися знову і знову! Неможливо припинити!

