16 млн переглядів за 7 годин. Кліп українки Тані Муїньо для BTS підкорює мережу

Відома українська режисерка Таня Муїньо продовжує створювати відеокліпи для головних зірок світової музичної сцени. Цього разу її запросив до співпраці культовий південнокорейський чоловічий гурт BTS. Здається, українка перевершила всі очікування, адже її кліп зібрав понад 16 млн переглядів за лічені години.

Попри те, що відеокліп опублікували 20 березня одночасно з альбомом Arirang, це не завадило йому за лічені години вирватися у тренди Ютуб.

Шалений інтерес до цієї роботи насамперед пояснюють тим, що кліп став першим офіційним відео BTS після майже чотирирічної паузи.

Варто зазначити, що вона була пов'язана з проходженням військової служби учасниками гурту.

Цього разу артисти постали в образах моряків, які керують величезним кораблем.

Частково зйомки проходили в Морському музеї Лісабона, де для роботи над проєктом тимчасово закрили деякі експозиції. У ролику також знялася американська актриса Лілі Рейнхарт, яка прославилася завдяки серіалу "Рівердейл".

