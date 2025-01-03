Новорожденные с 1 января 2025 станут частью нового поколения людей - Бета, к которому будут принадлежать все рожденные в период с 2025 по 2039 год.

Какими будут представители нового поколения Бета

Отмечается, что представители поколения Бета будут конкурировать с представителями предыдущего поколения Альфа и уже к 2035 году будут составлять 16% населения планеты.

Аналитики прогнозируют, что большое количество представителей нового поколения доживет до следующего столетия.

Новорожденный ребенок

Анализ был проведен специалистами исследовательской фирмы McCrindle, основанной ученым Марком Маккриндлом, автором термина поколения Альфа.

Для анализа поколений за последние 100 лет учеными преимущественно используются термины:

поколение бета: 2025–2039;

поколение альфа: 2010–2024;

поколение Z: 1997-2009;

миллениалы: 1981-1996;

поколение X: 1965–1980;

бумеры: 1946—1964;

молчаливое поколение: 1928-1945.

Как будет формироваться новое поколение людей

Аналитики отмечают, что представители поколения Бета будут сформированы под значительным влиянием передовых технологий, которые и представители поколения Альфа.

Маккриндл отмечает, что жизнь нового поколения будет определять развитие систем искусственного интеллекта и процессы автоматизации.

Представителей нового поколения, вероятно, будут ожидать тяжелые социальные проблемы, которые будут включать климатический кризис и глобальную миграцию.

Родители детей поколения Альфа все чаще сталкиваются с проблемами управления собственных детей с технологиями и инструментами ИИ, которые получили широкое распространение с момента запуска ChatGPT в ноябре 2022 года.

По результатам исследования, проведенного в 2023 году, каждый пятый ученик, слышавший о ChatGPT, использовал его для помощи в обучении.

Ученые ранее уже рекомендовали родителям этих детей держать их как можно дальше от соцсетей, поскольку те могут губительно влиять на психическое здоровье.