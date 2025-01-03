Новонароджені з 1 січня 2025 року стануть частиною нового покоління людей - Бета, до якого належатимуть усі народжені у період з 2025 по 2039 рік.

Якими будуть представники нового покоління Бета

Зазначається, що представники покоління Бета, конкуруватимуть з представниками попереднього покоління Альфа і вже до 2035 року складатимуть 16% населення планети.

Аналітики прогнозують, що велика кількість представників нового покоління доживе до наступного століття.

Новонароджена дитина

Аналіз був проведений фахівцями дослідницької фірми McCrindle, заснованої науковцем Марком МакКріндлом, який автором терміну покоління Альфа.

Для аналізу поколінь за останні 100 років науковцями переважно використовуються терміни:

покоління бета: 2025-2039;

покоління альфа: 2010-2024;

покоління Z: 1997-2009;

міленіали: 1981-1996;

покоління X: 1965-1980;

бумери: 1946-1964;

мовчазне покоління: 1928-1945.

Як формуватиметься нове покоління людей

Аналітики зазначають, що представники покоління Бета будуть сформовані під значним впливом передових технологій, які і представники покоління Альфа.

Маккріндл зазначає, що життя нового покоління визначатиме розвиток систем штучного інтелекту та процеси автоматизації.

На представників нового покоління, ймовірно очікуватимуть важкі соціальні проблеми, які включатимуть кліматичну кризу і глобальну міграцію.

Батьки дітей покоління Альфа все частіше стикаються з проблемами управління власних дітей з технологіями та інструментами ШІ, які набули значного поширення з моменту запуску ChatGPT у листопаді 2022 року.

За результатами дослідження, проведенного у 2023 році, кожен п'ятий учень, який чув про ChatGPT, використовував його для допомоги в навчанні.

Науковці раніше вже рекомендували батькам цих дітей тримати їх якомога далі від соцмереж, оскільки ті можуть згубно впливати на психічне здоров'я.