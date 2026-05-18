32 раза покорил Эверест. Непальский гид-шерпа побил собственный мировой рекорд

Непальский гид-шерпа Ками Рита покорил Эверест (Джомолунгму) в 32-й раз, побив свой мировой рекорд по количеству восхождений на самую высокую вершину мира.

Муж впервые поднялся на гору в 1994 году.

Во время восхождения он сопровождал коммерческую экспедицию.

Департамент туризма Непала поздравил 56-летнего мужчину с достижением "исторической вехи" и поблагодарил за вклад в развитие горного туризма.

Кроме Джомолунгмы, альпинист покорил другие высочайшие вершины мира: K2, Чо-Ойю, Манаслу и Лхоцзе. Его отец в свое время был одним из первых шерпа-гидов, помогавших иностранцам исследовать Эверест.

Рекорд среди женщин установила 52-летняя шерпа Лакпа. Женщина совершила 11 восхождений на Эверест. Среди иностранцев он принадлежит британцу Кентону Кулу, 19 раз поднявшемуся на самую высокую гору мира.