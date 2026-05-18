32 раза покорил Эверест. Непальский гид-шерпа побил собственный мировой рекорд

Непальский гид-шерпа Ками Рита покорил Эверест (Джомолунгму) в 32-й раз, побив свой мировой рекорд по количеству восхождений на самую высокую вершину мира.
Главные тезисы
- Непальский гид-шерпа Ками Рита установил новый мировой рекорд, поднявшись на Эверест 32 раза.
- Этот удивительный альпинист всегда сопровождает коммерческие экспедиции и внес значительный вклад в развитие горного туризма.
- Кроме Эвереста, Ками Рита покорил также другие высочайшие вершины, такие как K2, Чо-Ойю, Манаслу и Лхоцзе.
Муж впервые поднялся на гору в 1994 году.
Департамент туризма Непала поздравил 56-летнего мужчину с достижением "исторической вехи" и поблагодарил за вклад в развитие горного туризма.
Кроме Джомолунгмы, альпинист покорил другие высочайшие вершины мира: K2, Чо-Ойю, Манаслу и Лхоцзе. Его отец в свое время был одним из первых шерпа-гидов, помогавших иностранцам исследовать Эверест.
Рекорд среди женщин установила 52-летняя шерпа Лакпа. Женщина совершила 11 восхождений на Эверест. Среди иностранцев он принадлежит британцу Кентону Кулу, 19 раз поднявшемуся на самую высокую гору мира.
Вершину Эвереста впервые покорили новозеландец Эдмунд Хиллари и непалец Норгай Тентинг в 1953 году. Ками Рита родился в той же деревне, что и Норгай.
