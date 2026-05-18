32 рази підкорив Еверест. Непальський гід-шерпа побив власний світовий рекорд

Непальський гід-шерпа Камі Ріта підкорив Еверест (Джомолунгму) у 32-й раз, побивши власний світовий рекорд за кількістю сходжень на найвищу вершину світу.

Чоловік вперше піднявся на гору у 1994 році.

Під час сходження він супроводжував комерційну експедицію.

Департамент туризму Непалу привітав 56-річного чоловіка з досягненням "історичної віхи" та подякував за внесок у розвиток гірського туризму.

Окрім Джомолунгми, альпініст підкорив інші найвищі вершини світу: K2, Чо-Ойю, Манаслу та Лхоцзе. Його батько свого часу був одним із перших шерпа-гідів, які допомагали іноземцям досліджувати Еверест.

Рекорд серед жінок встановила 52-річна шерпа Лакпа. Жінка здійснила 11 сходжень на Еверест. Серед іноземців він належить британцю Кентону Кулу, який 19 разів піднявся на найвищу гору світу.