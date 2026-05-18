32 рази підкорив Еверест. Непальський гід-шерпа побив власний світовий рекорд

Непальський гід-шерпа Камі Ріта підкорив Еверест (Джомолунгму) у 32-й раз, побивши власний світовий рекорд за кількістю сходжень на найвищу вершину світу.
- Камі Ріта - неперевершений гід-шерпа, який підкорив Еверест 32 рази.
- Він встановив новий світовий рекорд за кількістю сходжень на найвищу вершину світу.
Чоловік вперше піднявся на гору у 1994 році.
Департамент туризму Непалу привітав 56-річного чоловіка з досягненням "історичної віхи" та подякував за внесок у розвиток гірського туризму.
Окрім Джомолунгми, альпініст підкорив інші найвищі вершини світу: K2, Чо-Ойю, Манаслу та Лхоцзе. Його батько свого часу був одним із перших шерпа-гідів, які допомагали іноземцям досліджувати Еверест.
Рекорд серед жінок встановила 52-річна шерпа Лакпа. Жінка здійснила 11 сходжень на Еверест. Серед іноземців він належить британцю Кентону Кулу, який 19 разів піднявся на найвищу гору світу.
Вершину Евересту вперше підкорили новозеландець Едмунд Гілларі та непалець Норґай Тенцінґ у 1953 році. Камі Ріта народився у тому ж селі, що і Норґай.
