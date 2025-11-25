Еверест може втратити статус найвищої вершини Землі

Ні для кого не секрет, що сама Еверест — найвища вершина земної кулі, розташована в Гімалаях на кордоні Китаю і Непалу. Її висота становить 8848 м над рівнем моря. Однак, як стверджують науковці з Утрехтського університету, вони виявили гігантські структури глибоко під поверхнею нашої планети, які майже в сотню разів вищі за Джомолунґму.

Що відомо про нове відкриття вчених

У межах нового масштабного дослідження вдалося довести факт існування двох колосальних підземних структур.

За словами науковців, вони простягаються від межі ядра й мантії углиб Землі.

Найцікавішим фактом є те, що вони "височіють" на 1000 км — майже у 100 разів вищі за Еверест.

Знаходяться ці велетні під Африкою та центральною частиною Тихого океану.

Що важливо розуміти, йдеться не про гори у класичному сенсі, адже вони не складаються зі звичайної породи, однак за масштабами це найбільші відомі структури всередині Землі.