Эверест может потерять статус самой высокой вершины Земли
Эверест может потерять статус самой высокой вершины Земли

Эверест
Читати українською
Источник:  Nature

Ни для кого не секрет, что сама Эверест – самая высокая вершина земного шара, расположенная в Гималаях на границе Китая и Непала. Ее высота составляет 8848 м над уровнем моря. Однако, как утверждают ученые из Утрехтского университета, они обнаружили гигантские структуры глубоко под поверхностью нашей планеты, почти в сотню раз выше Джомолунгма.

Главные тезисы

  • Впечатляющее открытие удалось сделать благодаря новому методу сейсмического анализа.
  • Это не горы, а термохимические структуры, поднимающиеся от границы ядра и мантии.

Что известно о новом открытии ученых

В рамках нового масштабного исследования удалось доказать факт существования двух колоссальных подземных структур.

По словам ученых, они простираются от границы ядра и мантии вглубь Земли.

Самым интересным фактом является то, что они "высочат" на 1000 км - почти в 100 раз выше Эвереста.

Находятся эти великаны под Африкой и центральной частью Тихого океана.

Что важно понимать, речь не о горах в классическом смысле, ведь они не состоят из обычной породы, однако по масштабам это самые известные структуры внутри Земли.

Это открытие не только полностью переосмысливает внутренний рельеф планеты, но и дает новый инструмент исследования ее эволюции. Считается, что эти плотные области имеют возраст в миллиарды лет, сохраняя химические "подписи" ранней Земли и оказывая влияние на формирование вулканов, тектонические процессы и конвекцию мантии.

