Эверест может потерять статус самой высокой вершины Земли

Ни для кого не секрет, что сама Эверест – самая высокая вершина земного шара, расположенная в Гималаях на границе Китая и Непала. Ее высота составляет 8848 м над уровнем моря. Однако, как утверждают ученые из Утрехтского университета, они обнаружили гигантские структуры глубоко под поверхностью нашей планеты, почти в сотню раз выше Джомолунгма.
Главные тезисы
- Впечатляющее открытие удалось сделать благодаря новому методу сейсмического анализа.
- Это не горы, а термохимические структуры, поднимающиеся от границы ядра и мантии.
Что известно о новом открытии ученых
В рамках нового масштабного исследования удалось доказать факт существования двух колоссальных подземных структур.
По словам ученых, они простираются от границы ядра и мантии вглубь Земли.
Самым интересным фактом является то, что они "высочат" на 1000 км - почти в 100 раз выше Эвереста.
Находятся эти великаны под Африкой и центральной частью Тихого океана.
Что важно понимать, речь не о горах в классическом смысле, ведь они не состоят из обычной породы, однако по масштабам это самые известные структуры внутри Земли.
Больше по теме
- Категория
- Наука и медицина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Наука и медицина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Технологии
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-