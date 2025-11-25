Эверест может потерять статус самой высокой вершины Земли

Ни для кого не секрет, что сама Эверест – самая высокая вершина земного шара, расположенная в Гималаях на границе Китая и Непала. Ее высота составляет 8848 м над уровнем моря. Однако, как утверждают ученые из Утрехтского университета, они обнаружили гигантские структуры глубоко под поверхностью нашей планеты, почти в сотню раз выше Джомолунгма.

Что известно о новом открытии ученых

В рамках нового масштабного исследования удалось доказать факт существования двух колоссальных подземных структур.

По словам ученых, они простираются от границы ядра и мантии вглубь Земли.

Самым интересным фактом является то, что они "высочат" на 1000 км - почти в 100 раз выше Эвереста.

Находятся эти великаны под Африкой и центральной частью Тихого океана.

Что важно понимать, речь не о горах в классическом смысле, ведь они не состоят из обычной породы, однако по масштабам это самые известные структуры внутри Земли.