Acting for survivors. В Ирпене прошел масштабный забег к акции «16 дней активизма против насилия»

26 ноября в Ирпене прошел забег Acting for Survivors по инициативе Офиса Вицепремьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции и поддержки ООН в Украине, который приурочен к Международной акции «16 дней активизма против насилия». Организатором масштабного события выступило ОО "UA Experts".

«Acting for Survivors» — солидарное проявление неравнодушия к пострадавшим, пережившим или до сих пор находящимся в состоянии насилия. В этом году в забеге приняли участие более 1000 человек на дистанции: 200 м, 500 м, 1 км и 6 км.

Для проведения забега был избран Ирпень не просто так, ведь город был частично оккупирован и разрушен на 75% в результате военных действий армии РФ и эвакуирован на 90%.

По улицам, по которым прошел забег «Acting for Survivors», эвакуировались жители самостоятельно и с помощью волонтеров. Они направлялись к мосту «Дорога жизни», который был единственным возможным путем покинуть Ирпень.

Забіг «Acting for Survivors» (фото: UA Experts) Забіг «Acting for Survivors» (фото: UA Experts) Забіг «Acting for Survivors» (фото: UA Experts) Забіг «Acting for Survivors» (фото: UA Experts) Забіг «Acting for Survivors» (фото: UA Experts) Забіг «Acting for Survivors» (фото: UA Experts) Забіг «Acting for Survivors» (фото: UA Experts) 1 из 7

К забегу присоединились члены правительства, представители депутатского корпуса, руководители международных организаций и дипломатических представительств, общественные и культурные деятели, а также желающие всех возрастных категорий.

Вицепремьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина призвала украинцев не молчать о своей боли и обращаться в Центры помощи спасенным.

Ольга Стефанишина (фото: UA Experts)

Дорогие наши украинки и украинцы, наша страна нуждается в ответе на множество вопросов. Мы знаем, как вам тяжело, но, пожалуйста, говорите, не молчите об этих преступлениях. Знайте, что государство может оказать психологическую, юридическую помощь и убежище. Обращайтесь в Центры помощи спасенным, где вам хотят помочь и где всегда будут с вами, — отметила Стефанишина. Поделиться

Среди послов забега Acting for Survivors руководители международных гуманитарных миссий и дипломатических представительств:

Дениз Браун, координатор системы ООН в Украине;

Массимо Диана, представитель UNFPA в Украине;

Мунир Мамедзаде, глава Представительства ЮНИСЕФ в Украине;

Карен Уайт, глава подразделения по защите от Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН);

Чиси Мюллер, старшая координатор по защите Представительства Международной организации по миграции (МОМ) в Украине.

Координатор системы ООН в Украине Дениз Браун призвала все международное сообщество объединяться для помощи всем пострадавшим от насилия как в Украине, так и во всем мире.

Дениз Браун (фото: UA Experts)

Я думаю, что сегодня все в первую очередь зависит от объединения мира. Это именно то, что мы сейчас делаем во многих городах по всему миру. Во многих странах, включая мою родину, люди часто не говорят об этом преступлении, потому что это очень болезненная тема. Но мы не можем и не должны об этом молчать, – подытожила Браун. Поделиться

В ходе акции был предусмотрен добровольный донат за участие. Все собранные средства будут направлены на благотворительную помощь для гражданских граждан, пострадавших в результате насилия.

Это событие, которое началось в Ирпене и одновременно проходит в других городах Украины, а также запечатлено в памяти и отмечено уважением украинской диаспорой в других городах за пределами страны. Мы здесь, чтобы бороться, чтобы способствовать прекращению СНСК. И мы здесь, чтобы почтить тех, кто выжил, их стойкость, их мужество, а также поблагодарить партнеров за работу, которую они проводят по оказанию психологической помощи и других услуг тем, кто в этом больше нуждается, — добавил Массимо Диана, представитель UNFPA, Фонда ООН в области народонаселения в Украине. Поделиться

Среди чиновников Украины, которые поддержали акцию и присоединились к событию:

Ольга Стефанишина, вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции;

Оксана Жолнович, министр социальной политики Украины;

Матвей Бедный, и.о. министра молодежи и спорта;

Ростислав Карандеев, и.о. министра культуры и информационной политики;

Светлана Кашенец, заместитель министра по делам ветеранов Украины;

Сергей Власенко, заместитель министра защиты окружающей среды и природных ресурсов;

Екатерина Павличенко, заместитель министра внутренних дел;

Екатерина Левченко, правительственная уполномоченная по вопросам гендерной политики;

Марина Хонда, заместитель председателя КГГА.

Директор департамента экономической дипломатии МИД Украины Людмила Енина подчеркнула, что очень важно поддерживать всех пострадавших.

Украина оказалась в условиях вооруженного конфликта и очень много детей, женщин, мужчин страдают, не имея возможности защититься. Поэтому сегодня очень важно дать голос поддержки всем пострадавшим, чтобы побудить страну агрессора и всех, кто причастен к преступлениям остановиться, — пояснила Енина. Поделиться

Эстафета забега Acting for Survivors в городе Ирпень будет передана другим городам Украины и представителям украинской диаспоры в США (Чикаго), в частности эстафету столичного региона приняли Нежин, Винница, Хорошев, Калуш, Коростень, Мукачево, Лубны, Кривой Рог, Днепр, Луцк, Тернополь, Ужгород, Львов и Каменец-Подольский.

Основной месседж нашего мероприятия Acting for Survivors — это действовать в пользу пострадавших. Когда мы формировали концепцию мероприятия, то поняли, что лучший способ поддержания ментального здоровья и способ распространения информации – это общее единство. Поэтому мы выбрали именно бег. Таким образом, мы разделяем солидарность со всеми пострадавшими от насилия украинцами, — подытожил Сергей Нежинский, председатель ОО «UA Experts». Поделиться

По мнению организаторов, участие в забеге — это об объединении всех нас, о мужественном украинском обществе, которое пытается стать свободным от насилия, борющимся против любых его проявлений украинство, в том числе с оружием в руках против оккупантов страны-агрессора. .

В дальнейшем Acting for Survivors должна стать ежегодным традиционным национальным мероприятием к Международной акции «16 дней активизма против насилия», которая отмечается с 25 ноября по 10 декабря в более чем 100 странах мира с 1991 года с целью активизации совместных усилий ради объединяющей цели: безальтернативное противодействие всем формам насилия.