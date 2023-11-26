Acting for survivors. В Ирпене прошел масштабный забег к акции «16 дней активизма против насилия»

26 ноября в Ирпене прошел забег Acting for Survivors по инициативе Офиса Вицепремьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции и поддержки ООН в Украине, который приурочен к Международной акции «16 дней активизма против насилия». Организатором масштабного события выступило ОО "UA Experts".
«Acting for Survivors» — солидарное проявление неравнодушия к пострадавшим, пережившим или до сих пор находящимся в состоянии насилия. В этом году в забеге приняли участие более 1000 человек на дистанции: 200 м, 500 м, 1 км и 6 км.
Для проведения забега был избран Ирпень не просто так, ведь город был частично оккупирован и разрушен на 75% в результате военных действий армии РФ и эвакуирован на 90%.
По улицам, по которым прошел забег «Acting for Survivors», эвакуировались жители самостоятельно и с помощью волонтеров. Они направлялись к мосту «Дорога жизни», который был единственным возможным путем покинуть Ирпень.
К забегу присоединились члены правительства, представители депутатского корпуса, руководители международных организаций и дипломатических представительств, общественные и культурные деятели, а также желающие всех возрастных категорий.
Вицепремьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина призвала украинцев не молчать о своей боли и обращаться в Центры помощи спасенным.
Среди послов забега Acting for Survivors руководители международных гуманитарных миссий и дипломатических представительств:
Дениз Браун, координатор системы ООН в Украине;
Массимо Диана, представитель UNFPA в Украине;
Мунир Мамедзаде, глава Представительства ЮНИСЕФ в Украине;
Карен Уайт, глава подразделения по защите от Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН);
Чиси Мюллер, старшая координатор по защите Представительства Международной организации по миграции (МОМ) в Украине.
Координатор системы ООН в Украине Дениз Браун призвала все международное сообщество объединяться для помощи всем пострадавшим от насилия как в Украине, так и во всем мире.
В ходе акции был предусмотрен добровольный донат за участие. Все собранные средства будут направлены на благотворительную помощь для гражданских граждан, пострадавших в результате насилия.
Среди чиновников Украины, которые поддержали акцию и присоединились к событию:
Ольга Стефанишина, вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции;
Оксана Жолнович, министр социальной политики Украины;
Матвей Бедный, и.о. министра молодежи и спорта;
Ростислав Карандеев, и.о. министра культуры и информационной политики;
Светлана Кашенец, заместитель министра по делам ветеранов Украины;
Сергей Власенко, заместитель министра защиты окружающей среды и природных ресурсов;
Екатерина Павличенко, заместитель министра внутренних дел;
Екатерина Левченко, правительственная уполномоченная по вопросам гендерной политики;
Марина Хонда, заместитель председателя КГГА.
Директор департамента экономической дипломатии МИД Украины Людмила Енина подчеркнула, что очень важно поддерживать всех пострадавших.
Эстафета забега Acting for Survivors в городе Ирпень будет передана другим городам Украины и представителям украинской диаспоры в США (Чикаго), в частности эстафету столичного региона приняли Нежин, Винница, Хорошев, Калуш, Коростень, Мукачево, Лубны, Кривой Рог, Днепр, Луцк, Тернополь, Ужгород, Львов и Каменец-Подольский.
По мнению организаторов, участие в забеге — это об объединении всех нас, о мужественном украинском обществе, которое пытается стать свободным от насилия, борющимся против любых его проявлений украинство, в том числе с оружием в руках против оккупантов страны-агрессора. .
В дальнейшем Acting for Survivors должна стать ежегодным традиционным национальным мероприятием к Международной акции «16 дней активизма против насилия», которая отмечается с 25 ноября по 10 декабря в более чем 100 странах мира с 1991 года с целью активизации совместных усилий ради объединяющей цели: безальтернативное противодействие всем формам насилия.
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