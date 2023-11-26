Acting for survivors. В Ірпені пройшов масштабний забіг до акції «16 днів активізму проти насильства»

26 листопада в Ірпені пройшов забіг «Acting for Survivors» за ініціативи Офісу Віцепрем’єрки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції та підтримки ООН в Україні, який приурочено до Міжнародної акції «16 днів активізму проти насильства». Організатором масштабної події виступила ГО «UA Experts».

«Acting for Survivors» — солідарний прояв небайдужості до постраждалих, які пережили або й досі перебувають в стані насильства. Цього року у забігу взяли участь понад 1000 людей на дистанції: 200 м, 500 м, 1 км та 6 км.

Для проведення забігу було обрано Ірпінь не просто так, адже місто було частково окупованим та зруйнованим на 75% внаслідок військових дій армії РФ та евакуйованим на 90%.

Вулицями, якими пройшов забіг «Acting for Survivors», здійснювали евакуацію мешканці самостійно і за допомогою волонтерів. Минулоріч вони прямували до мосту «Дорога життя», який був єдиним можливим шляхом покинути Ірпінь.

Забіг «Acting for Survivors» (фото: UA Experts) Забіг «Acting for Survivors» (фото: UA Experts) Забіг «Acting for Survivors» (фото: UA Experts) Забіг «Acting for Survivors» (фото: UA Experts) Забіг «Acting for Survivors» (фото: UA Experts) Забіг «Acting for Survivors» (фото: UA Experts) Забіг «Acting for Survivors» (фото: UA Experts) 1 з 7

До забігу долучились урядовці, представники депутатського корпусу, керівники міжнародних організацій та дипломатичних представництв, громадські та культурні діячі, а також бажаючі всіх вікових категорії.

Віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина закликала українців не мовчати про свій біль та звертатись до Центрів допомоги врятованим.

Ольга Стефанішина (фото: UA Experts)

Дорогі наші українки та українці, наша країна потребує відповіді на велику кількість питань. Ми знаємо, як вам важко, але, будь ласка, говоріть, не мовчіть про ці злочини. Знайте, що держава може надати психологічну, юридичну допомогу та прихисток. Звертайтесь до Центрів допомоги врятованим, де вам хочуть допомогти і де завжди будуть з вами, — зазначила Стефанішина. Поширити

Серед амбасадорів забігу «Acting for Survivors» керівники міжнародних гуманітарних місій та дипломатичних представництв:

Деніз Браун, координаторка системи ООН в Україні;

Массімо Діана, представник UNFPA в Україні;

Мунір Мамедзаде, голова Представництва ЮНІСЕФ в Україні;

Карен Вайт, голова підрозділу з питань захисту від Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН);

Чисі Мюллер, старша координаторка з питань захисту Представництва Міжнародної організації з міграції (МОМ) в Україні.

Координаторка системи ООН в Україні Деніз Браун закликала всю міжнародну спільноту об’єднуватись задля допомоги всім постраждалим від насилля як в Україні, так і у всьому світі.

Деніз Браун (фото: UA Experts)

Я вважаю, що сьогодні все в першу чергу залежить від об’єднання світу. Це саме те, що ми зараз робимо в багатьох містах по всьому світу. У багатьох країнах, включаючи мою батьківщину, люди часто не говорять про цей злочин, бо це дуже болюча тема. Але ми не можемо і не повинні про це мовчати, — підсумувала Браун. Поширити

Під час акції було передбачено добровільний донат за участь. Всі зібрані кошти будуть спрямовані на благодійну допомогу для цивільних громадян, які постраждали внаслідок насильства.

Це подія, яка почалася в Ірпені і одночасно проходить в інших містах України, а також закарбована у пам’яті та вшанована з повагою українською діаспорою в інших містах за межами країни. Ми тут, щоб боротися, щоб сприяти припиненню СНПК. І ми тут, щоб вшанувати тих, хто вижив, їхню стійкість, їхню мужність, а також подякувати партнерам за роботу, яку вони проводять щодо надання психологічної допомоги та інших послуг тим, хто цього найбільше потребує, — додав Массімо Діана, представник UNFPA, Фонду ООН у галузі народонаселення в Україні. Поширити

Серед урядовців України, які підтримали акцію та долучились до події:

Ольга Стефанішина, віцепремʼєрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції;

Оксана Жолнович, міністерка соціальної політики України;

Матвій Бідний, т.в.о. міністра молоді та спорту України;

Ростислав Карандєєв, т.в.о. міністра культури та інформаційної політики України;

Світлана Кашенець, заступниця міністра у справах ветеранів України;

Сергій Власенко, заступник міністра захисту довкілля та природних ресурсів;

Катерина Павліченко, заступниця міністра внутрішніх справ;

Катерина Левченко, урядова уповноважена з питань гендерної політики;

Марина Хонда, заступниця голови КМДА.

Директорка департаменту економічної дипломатії МЗС України Людмила Єніна наголосила, що вкрай важливо підтримувати всіх постраждалих.

Україна опинилась в умовах збройного конфлікту і дуже багато дітей, жінок, чоловіків страждають, не маючи змоги захиститися. Тому сьогодні дуже важливо дати голос підтримки всім постраждалим для того, щоб спонукати країну агресора і всіх, хто причетний до злочинів зупинитися, — пояснила Єніна. Поширити

Естафета забігу «Acting for Survivors» у місті Ірпінь буде передана іншим містам України та представникам української діаспори у США (Чикаго), зокрема естафету столичного регіону прийняли Ніжин, Вінниця, Хорошів, Калуш, Коростень, Мукачево, Лубни, Кривий Ріг, Дніпро, Луцьк, Тернопіль, Ужгород, Львів та Кам’янець-Подільський.

Основний меседж нашого заходу «Acting for Survivors» — це діяти на користь постраждалих. Коли ми формували концепцію заходу, то зрозуміли, що найкращий спосіб підтримки ментального здоров’я і спосіб поширення інформації — це спільна єдність. Тому ми обрали саме біг. Таким чином ми поділяємо солідарність з усіма українцями, які постраждали від насилля, — підсумував Сергій Ніжинський, голова ГО «UA Experts». Поширити

На думку організаторів участь у забігу — це про об’єднання всіх нас, про мужнє українське суспільство, яке намагається стати вільним від насильства, українство, що бореться проти будь-яких його проявів, у тому числі зі зброєю в руках проти окупантів країни-агресора.

У подальшому «Acting for Survivors» має стати щорічним традиційним національним заходом до Міжнародної акції «16 днів активізму проти насильства», яка відзначається з 25 листопада до 10 грудня у більше ніж 100 країнах світу з 1991 року з метою активізації спільних зусиль заради об’єднуючої мети: безальтернативної протидії всім формам насилля.