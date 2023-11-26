Acting for survivors. В Ірпені пройшов масштабний забіг до акції «16 днів активізму проти насильства»

26 листопада в Ірпені пройшов забіг «Acting for Survivors» за ініціативи Офісу Віцепрем’єрки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції та підтримки ООН в Україні, який приурочено до Міжнародної акції «16 днів активізму проти насильства». Організатором масштабної події виступила ГО «UA Experts».
«Acting for Survivors» — солідарний прояв небайдужості до постраждалих, які пережили або й досі перебувають в стані насильства. Цього року у забігу взяли участь понад 1000 людей на дистанції: 200 м, 500 м, 1 км та 6 км.
Для проведення забігу було обрано Ірпінь не просто так, адже місто було частково окупованим та зруйнованим на 75% внаслідок військових дій армії РФ та евакуйованим на 90%.
Вулицями, якими пройшов забіг «Acting for Survivors», здійснювали евакуацію мешканці самостійно і за допомогою волонтерів. Минулоріч вони прямували до мосту «Дорога життя», який був єдиним можливим шляхом покинути Ірпінь.
До забігу долучились урядовці, представники депутатського корпусу, керівники міжнародних організацій та дипломатичних представництв, громадські та культурні діячі, а також бажаючі всіх вікових категорії.
Віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина закликала українців не мовчати про свій біль та звертатись до Центрів допомоги врятованим.
Серед амбасадорів забігу «Acting for Survivors» керівники міжнародних гуманітарних місій та дипломатичних представництв:
Деніз Браун, координаторка системи ООН в Україні;
Массімо Діана, представник UNFPA в Україні;
Мунір Мамедзаде, голова Представництва ЮНІСЕФ в Україні;
Карен Вайт, голова підрозділу з питань захисту від Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН);
Чисі Мюллер, старша координаторка з питань захисту Представництва Міжнародної організації з міграції (МОМ) в Україні.
Координаторка системи ООН в Україні Деніз Браун закликала всю міжнародну спільноту об’єднуватись задля допомоги всім постраждалим від насилля як в Україні, так і у всьому світі.
Під час акції було передбачено добровільний донат за участь. Всі зібрані кошти будуть спрямовані на благодійну допомогу для цивільних громадян, які постраждали внаслідок насильства.
Серед урядовців України, які підтримали акцію та долучились до події:
Ольга Стефанішина, віцепремʼєрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції;
Оксана Жолнович, міністерка соціальної політики України;
Матвій Бідний, т.в.о. міністра молоді та спорту України;
Ростислав Карандєєв, т.в.о. міністра культури та інформаційної політики України;
Світлана Кашенець, заступниця міністра у справах ветеранів України;
Сергій Власенко, заступник міністра захисту довкілля та природних ресурсів;
Катерина Павліченко, заступниця міністра внутрішніх справ;
Катерина Левченко, урядова уповноважена з питань гендерної політики;
Марина Хонда, заступниця голови КМДА.
Директорка департаменту економічної дипломатії МЗС України Людмила Єніна наголосила, що вкрай важливо підтримувати всіх постраждалих.
Естафета забігу «Acting for Survivors» у місті Ірпінь буде передана іншим містам України та представникам української діаспори у США (Чикаго), зокрема естафету столичного регіону прийняли Ніжин, Вінниця, Хорошів, Калуш, Коростень, Мукачево, Лубни, Кривий Ріг, Дніпро, Луцьк, Тернопіль, Ужгород, Львів та Кам’янець-Подільський.
На думку організаторів участь у забігу — це про об’єднання всіх нас, про мужнє українське суспільство, яке намагається стати вільним від насильства, українство, що бореться проти будь-яких його проявів, у тому числі зі зброєю в руках проти окупантів країни-агресора.
У подальшому «Acting for Survivors» має стати щорічним традиційним національним заходом до Міжнародної акції «16 днів активізму проти насильства», яка відзначається з 25 листопада до 10 грудня у більше ніж 100 країнах світу з 1991 року з метою активізації спільних зусиль заради об’єднуючої мети: безальтернативної протидії всім формам насилля.
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