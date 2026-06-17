Адский газовый гигант. Астрономы обнаружили одну из самых экстремальных экзопланет

Астрономы с помощью космического телескопа "Джеймс Вебб" получили новые данные об одной из самых экстремальных известных экзопланет - WASP-121b. На этом далеком газовом гиганте царят очень высокие температуры, ураганные ветры и идут дожди из металлов и драгоценных минералов.
Главные тезисы
- Планета WASP-121b является одной из самых экстремальных известных экзопланет, где царят чрезвычайные температуры и ураганные ветры.
- На WASP-121b идут дожди из металлов и драгоценных минералов, таких как рубины и сапфиры, что делает ее уникальным объектом для изучения.
Дожди из рубинов и сапфиров: ученые заявили об "экстремальной" экзопланете
WASP-121b принадлежит к классу так называемых "ультрагорячих юпитеров". Планета вращается вокруг своей звезды на столь близком расстоянии, что один год там длится всего 30,5 часа. По словам авторов исследования, гравитационное влияние звезды настолько сильно, что планета потеряла привычную шаровидную форму и стала похожа на мяч для американского футбола.
На дневной стороне WASP-121b температура достигает значений, достаточных для испарения металлов. Поэтому на более холодной ночной стороне могут выпадать дожди из железа, рубинов и сапфиров, что было известно уже некоторое время. Теперь ученые получили новые сведения об атмосферных процессах на планете.
Для этого исследователи анализировали изменения звездного света, проникавшего сквозь атмосферу экзопланеты во время ее прохождения перед диском звезды. Это позволило сравнить условия в атмосфере на границе между дневной и ночной сторонами планеты — в районах рассвета и заката.
В исследовании также говорится об отличиях в поведении водяных паров и угарного газа, что указывает на значительные температурные контрасты в атмосфере.
По данным ученых, более горячая вечерняя сторона может быть настолько разогретой, что молекулы воды там разрушаются в верхних слоях атмосферы. В то же время более прохладная утренняя сторона, вероятно, частично скрыта облаками из силикатных минералов, хотя для окончательного подтверждения этой гипотезы требуются дополнительные исследования.
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