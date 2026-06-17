Адский газовый гигант. Астрономы обнаружили одну из самых экстремальных экзопланет

Астрономы с помощью космического телескопа "Джеймс Вебб" получили новые данные об одной из самых экстремальных известных экзопланет - WASP-121b. На этом далеком газовом гиганте царят очень высокие температуры, ураганные ветры и идут дожди из металлов и драгоценных минералов.

Дожди из рубинов и сапфиров: ученые заявили об "экстремальной" экзопланете

WASP-121b принадлежит к классу так называемых "ультрагорячих юпитеров". Планета вращается вокруг своей звезды на столь близком расстоянии, что один год там длится всего 30,5 часа. По словам авторов исследования, гравитационное влияние звезды настолько сильно, что планета потеряла привычную шаровидную форму и стала похожа на мяч для американского футбола.

На дневной стороне WASP-121b температура достигает значений, достаточных для испарения металлов. Поэтому на более холодной ночной стороне могут выпадать дожди из железа, рубинов и сапфиров, что было известно уже некоторое время. Теперь ученые получили новые сведения об атмосферных процессах на планете.

Для этого исследователи анализировали изменения звездного света, проникавшего сквозь атмосферу экзопланеты во время ее прохождения перед диском звезды. Это позволило сравнить условия в атмосфере на границе между дневной и ночной сторонами планеты — в районах рассвета и заката.

Как рассказывают авторы работы, анализ показал, что область атмосферы, которая переходит из дневной стороны в ночную, горячее противоположной стороны. Это согласуется с гипотезой о мощных ветрах, которые переносят тепло от раскаленного дневного полушария до более холодного ночного. Поделиться

В исследовании также говорится об отличиях в поведении водяных паров и угарного газа, что указывает на значительные температурные контрасты в атмосфере.