Агент РФ хотел отравить командиров боевого подразделения ВСУ в Запорожской области

Предатель планировал отравить командный состав ВСУ

В СБУ рассказали, что злоумышленником оказался военнослужащий украинской армии.

Он планировал добавить ядовитое вещество в воду банно-прачечного комплекса, которым пользовался командный состав ВСУ.

Сотрудники СБУ разоблачили связь предателя с российской спецслужбой и задержали его на этапе подготовки к осуществлению диверсии.

В ходе расследования Служба безопасности также установила, что злоумышленник выполнял еще одну задачу — разведывал ФСБ места дислокации и перемещения подразделений ВСУ на передовой.

Как ФСБ завербовала военного

По данным следствия, он был завербован через родителей, проживающих на временно оккупированной части территории Луганской области.

Российские оккупанты похитили родственников мужа прямо из их дома, а затем заключили в тюрьму в местной русской застенке.

Там пострадавших подвергали жестоким пыткам, требуя, чтобы они уговорили их сына работать в пользу страны-агрессора.

Дальнейшая коммуникация между изменником и его российским «куратором» проходила через анонимный чат в мессенджере.

Во время обыска у задержанного изъят мобильный телефон, используемый для общения с оккупантами.

Следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).

В настоящее время злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение.