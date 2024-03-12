Агент РФ хотів отруїти командирів бойового підрозділу ЗСУ в Запорізькій області

СБУ затримала агента ФСБ, який намагався отруїти командирів бойового підрозділу ЗСУ в Запорізькій області.

Зрадник планував отруїти командний склад ЗСУ

У СБУ розповіли, що зловмисником виявився військовослужбовець української армії.

Він планував додати отруйну речовину у воду лазне-прального комплексу, яким користувався командний склад ЗСУ.

Співробітники СБУ викрили зв'язок зрадника з російською спецслужбою і затримали його на етапі підготовки до здійснення диверсії.

Під час розслідування Служба безпеки також встановила, що зловмисник виконував ще одне завдання – розвідував для ФСБ місця дислокації та переміщення підрозділів ЗСУ на передовій.

Як ФСБ завербувала військового

За даними слідства, він був завербований через його батьків, які проживають на тимчасово окупованій частині території Луганщини.

Російські окупанти викрали родичів чоловіка прямо з їхнього помешкання, а потім ув’язнили до місцевої російської катівні.

Там потерпілих піддавали жорстоким тортурам, вимагаючи, щоб вони вмовили їхнього сина працювати на користь країни-агресора.

Подальша комунікація між зрадником та його російським «куратором» відбувалась через анонімний чат у месенджері.

Під час обшуку у затриманого вилучено мобільний телефон, який він використовував для спілкування з окупантами.

Слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Наразі зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення.