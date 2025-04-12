Агенты ЦРУ искали Гитлера еще 10 лет после его самоубийства
Категория
Мир
Дата публикации

Агенты ЦРУ искали Гитлера еще 10 лет после его самоубийства

Гитлер
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Источник:  The New York Post

Издание New York Post внимательно проанализировало рассекреченные документы ЦРУ о "смерти" и бегстве немецкого диктатора Адольфа Гитлера. Как оказалось, мало кто верил в официальную версию о том, что он покончил жизнь самоубийством со своей супругой Евой Браун.

Главные тезисы

  • Некоторые теории указывают на возможное укрывательство Гитлера в спа-отеле в аргентинском городке Ла-Фальда.
  • Агент ЦРУ сообщил о возможном пребывании Гитлера в Колумбии под псевдонимом Адольфа Шриттельмайора.

Новые данные о Гитлере и его возможном бегстве

В рассекреченных документах указано, что агенты ЦРУ продолжали искать Гитлера в Южной Америке еще в течение десяти лет после официальной даты смерти.

Достаточно популярной была версия о том, что Гитлер убежал из Германии, воспользовавшись "крысиными тропами" — нелегальными маршрутами побега для нацистов.

Вполне возможно, что диктатор мог скрываться в спа-отеле в аргентинском городке Ла-Фальда, поскольку владелица этого отеля была "горячей поклонницей" фюрера.

В 1955 году агент ЦРУ с кодовым именем "CIMELODY-3" сообщил, что его знакомый, общаясь с бывшим нацистом Филлипом Ситроеном, узнал о пребывании Гитлера в Колумбии.

В его распоряжении оказались фотографии, где он якобы изображен с Гитлером под именем "Адольф Шриттельмайор" на пляже в Тунха.

Однако впоследствии ЦРУ просто предложило этот вопрос закрыть, поскольку, мол, крайне сложно установить что-то конкретное.

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