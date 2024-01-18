Глава МИД Британии сравнил Путина с Гитлером и призвал не умиротворять его

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон сравнил сегодняшние события в мире с 1930-ми годами, но роль Гитлера играет российский президент Владимир Путин.
Кэмерон призвал не умиротворять Путина
Кэмерон в подкасте POLITICO Power Play во время интервью на Всемирном экономическом форуме в Давосе сказал, что война в Украине остается для него «абсолютным приоритетом номер один».
Politico пишет, что заявление Кэмерона прозвучало в тот момент, когда Запад пытается обеспечить Украину высокотехнологичным оружием, готовясь к потенциальному возвращению в Белый дом скептика в отношении НАТО Дональда Трампа.
Министр обороны Британии объявил начало эры предвоенного мира
16 января министр обороны Великобритании Грант Шаппс произнес речь в лондонском Ланкастер-Хаусе.
В ней он объявил о начале новой эры для мира и обозначил роль Британии в новых условиях.
Он отметил, что 2024 год может стать решающим для Украины.
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