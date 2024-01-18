Глава МИД Британии сравнил Путина с Гитлером и призвал не умиротворять его

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон сравнил сегодняшние события в мире с 1930-ми годами, но роль Гитлера играет российский президент Владимир Путин.

Кэмерон призвал не умиротворять Путина

Кэмерон в подкасте POLITICO Power Play во время интервью на Всемирном экономическом форуме в Давосе сказал, что война в Украине остается для него «абсолютным приоритетом номер один».

Это вызов для нашего поколения. Это все равно, что быть министром иностранных дел или лидером в Европе в 1930-х годах, мы не должны умиротворять Путина. Мы должны противостоять злу, которое представляет его вторжение, — сказал Кэмерон. Поделиться

Politico пишет, что заявление Кэмерона прозвучало в тот момент, когда Запад пытается обеспечить Украину высокотехнологичным оружием, готовясь к потенциальному возвращению в Белый дом скептика в отношении НАТО Дональда Трампа.

Единственное, что мы можем сделать, — это продемонстрировать в этом году, что Путин не побеждает, — сказал Кэмерон. Поделиться

Министр обороны Британии объявил начало эры предвоенного мира

16 января министр обороны Великобритании Грант Шаппс произнес речь в лондонском Ланкастер-Хаусе.

В ней он объявил о начале новой эры для мира и обозначил роль Британии в новых условиях.

Эра "дивидендов от мира" закончилась. Через пять лет мы можем стать свидетелями многочисленных войн с участием России, Китая, Ирана и Северной Кореи. Спросите себя, когда смотрите на конфликты по всему миру: похоже, что их количество уменьшится? Боюсь, мы все знаем ответ: нет, она наверняка будет расти. Поделиться

Он отметил, что 2024 год может стать решающим для Украины.