Министр обороны Британии заявил о "точке перелома" в истории Украины
Категория
Политика
Дата публикации

Министр обороны Британии заявил о "точке перелома" в истории Украины

Минобороны Британии
Грант Шаппс
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По убеждению главы Минобороны Британии Гранта Шаппса, именно 2024 год станет переломным моментом для всего мирового сообщества, однако прежде всего для Украины.

В 2024 году будет решаться судьба Украины и всего мира

Британский министр предупреждает о том, что в скором времени может начаться по-настоящему сложный период, поэтому не только его стране, но и всем геополитическим игрокам нужно к нему подготовиться.

Как считает Грант Шаппс, в этом году будет решаться судьба Украины и многих ее партнеров, ведь 2024 станет "точкой перелома".

Для Украины это год, когда может разрешиться ее судьба. Для мира это самый большой в истории "год демократии", когда почти половина населения мира идет на избирательные участки. И для Британии это должно быть время, когда мы примем решение о нашей обороне, — объясняет он.

По мнению Гранта Шаппс, международное сообщество должно сделать все возможное ради победы Украины.

Он добавляет, что единственное оружие, способное остановить Путина, — это стойкость партнеров официального Киева.

Если "подарить" ему победу в этой войне, это только увеличивает риск эскалации. Не только потому, что он зациклен на восстановлении Российской империи, а потому, что это будет сигналом слабости для других потенциальных агрессоров, — объяснил британский министр.

Шаппс назвал главные вызовы для демократических стран

Глава Минобороны Британии также указывает на то, что в ближайшие 5 лет Лондон и его союзники столкнутся со многими вызовами, которые будут связаны с действиями России, Китая, Ирана и КНДР.

По его словам, нынешнее британское правительство решило выделить более 50 млрд фунтов в год на оборону.

Что важно понимать, это рекордный показатель.

И мы приняли важное решение двигаться к 2,5% ВВП на оборону… Время, чтобы все наши союзники и все демократические страны мира делали то же самое, чтобы их расходы на оборону росли. Потому что эра дивидендов от мира закончилась.

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