Министр обороны Британии заявил о "точке перелома" в истории Украины

По убеждению главы Минобороны Британии Гранта Шаппса, именно 2024 год станет переломным моментом для всего мирового сообщества, однако прежде всего для Украины.
В 2024 году будет решаться судьба Украины и всего мира
Британский министр предупреждает о том, что в скором времени может начаться по-настоящему сложный период, поэтому не только его стране, но и всем геополитическим игрокам нужно к нему подготовиться.
Как считает Грант Шаппс, в этом году будет решаться судьба Украины и многих ее партнеров, ведь 2024 станет "точкой перелома".
По мнению Гранта Шаппс, международное сообщество должно сделать все возможное ради победы Украины.
Он добавляет, что единственное оружие, способное остановить Путина, — это стойкость партнеров официального Киева.
Шаппс назвал главные вызовы для демократических стран
Глава Минобороны Британии также указывает на то, что в ближайшие 5 лет Лондон и его союзники столкнутся со многими вызовами, которые будут связаны с действиями России, Китая, Ирана и КНДР.
По его словам, нынешнее британское правительство решило выделить более 50 млрд фунтов в год на оборону.
Что важно понимать, это рекордный показатель.
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