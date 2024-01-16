Міністр оборони Британії заявив про "точку перелому" в історії України

На переконання очільника Міноборони Британії Гранта Шаппса, саме 2024 рік — стане переломним моментом для усієї світової спільноти, однак насамперед — для України.

У 2024 буде вирішуватися доля України та всього світу

Британський міністр попереджає про те, що незабаром може розпочатися по-справжньому складний період, тому не лише його країні, а й усім геополітичним гравцям, потрібно до нього підготуватися.

Як вважає Грант Шаппс, цього року буде вирішуватися доля України та багатьох її партнерів, адже 2024 рік стане "точкою перелому".

Для України це рік, коли може вирішитися її доля. Для світу це найбільший в історії "рік демократії", коли мало не половина населення світу йде на виборчі дільниці. І для Британії це має бути час, коли ми ухвалимо рішення щодо нашої оборони, – пояснює він. Поширити

На переконання Гранта Шаппс, міжнародна спільнота повинна зробити все можливе заради перемоги України.

Він додає, що єдина зброя, яка здатна зупинити Путіна, - це стійкість партнерів офіційного Києва.

Якщо "подарувати" йому перемогу у цій війні, це лише збільшує ризик ескалації. Не лише тому, що він зациклений на відбудові Російської імперії, а тому що це буде сигналом слабкості для інших потенційних агресорів, – пояснив британський міністр. Поширити

Шаппс назвав головні виклики для демократичних країн

Глава Міноборони Британії також вказує на те, що у найближчі 5 років Лондон та його союзники союзниками зіткнуться з багатьма викликами, які будуть пов’язані з діями Росії, Китаю, Ірану та КНДР.

За його словами, теперішній британський уряд вирішив виділити понад 50 млрд фунтів на рік на оборону.

Що важливо розуміти, це рекордний показник.