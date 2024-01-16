Міністр оборони Британії заявив про "точку перелому" в історії України

На переконання очільника Міноборони Британії Гранта Шаппса, саме 2024 рік — стане переломним моментом для усієї світової спільноти, однак насамперед — для України.
У 2024 буде вирішуватися доля України та всього світу
Британський міністр попереджає про те, що незабаром може розпочатися по-справжньому складний період, тому не лише його країні, а й усім геополітичним гравцям, потрібно до нього підготуватися.
Як вважає Грант Шаппс, цього року буде вирішуватися доля України та багатьох її партнерів, адже 2024 рік стане "точкою перелому".
На переконання Гранта Шаппс, міжнародна спільнота повинна зробити все можливе заради перемоги України.
Він додає, що єдина зброя, яка здатна зупинити Путіна, - це стійкість партнерів офіційного Києва.
Шаппс назвав головні виклики для демократичних країн
Глава Міноборони Британії також вказує на те, що у найближчі 5 років Лондон та його союзники союзниками зіткнуться з багатьма викликами, які будуть пов’язані з діями Росії, Китаю, Ірану та КНДР.
За його словами, теперішній британський уряд вирішив виділити понад 50 млрд фунтів на рік на оборону.
Що важливо розуміти, це рекордний показник.
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