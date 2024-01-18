Глава МЗС Британії порівняв Путіна з Гітлером і закликав не умиротворяти його

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон порівняв сьогоднішні події у світі з 1930-ми роками, але роль Гітлера грає російський президент Володимир Путін.

Кемерон закликав не умиротворяти Путіна

Кемерон у підкасті POLITICO Power Play під час інтерв’ю на Всесвітньому економічному форумі в Давосі сказав, що війна в Україні залишається для нього «абсолютним пріоритетом номер один».

Це виклик для нашого покоління. Це все одно, що бути міністром закордонних справ чи лідером у Європі в 1930-х роках, ми не повинні умиротворювати Путіна. Ми повинні протистояти злу, яке представляє його вторгнення, — сказав Кемерон. Поширити

Politico пише, що заява Кемерона прозвучала в той момент, коли Захід намагається забезпечити Україну високотехнологічною зброєю, водночас готуючись до потенційного повернення до Білого дому скептика щодо НАТО Дональда Трампа.

Єдина річ, яку ми можемо зробити, — це продемонструвати протягом цього року, що Путін не перемагає, — сказав Кемерон. Поширити

Міністр оборони Британії оголосив початок ери передвоєнного світу

16 січня міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс виголосив промову у лондонському Ланкастер-Хаусі.

У ній він оголосив про початок нової ери для світу та позначив роль Британії за нових умов.

Ера "дивідендів від миру" закінчилася. За п'ять років ми можемо стати свідками численних війн за участю Росії, Китаю, Ірану та Північної Кореї. Спитайте себе, коли дивитеся на конфлікти по всьому світу: чи схоже, що їхня кількість зменшиться? Боюся, ми всі знаємо відповідь: ні, вона напевно зростатиме. Поширити

Він зазначив, що 2024 рік може стати вирішальним для України.