Глава МЗС Британії порівняв Путіна з Гітлером і закликав не умиротворяти його

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон порівняв сьогоднішні події у світі з 1930-ми роками, але роль Гітлера грає російський президент Володимир Путін.
Кемерон закликав не умиротворяти Путіна
Кемерон у підкасті POLITICO Power Play під час інтерв’ю на Всесвітньому економічному форумі в Давосі сказав, що війна в Україні залишається для нього «абсолютним пріоритетом номер один».
Politico пише, що заява Кемерона прозвучала в той момент, коли Захід намагається забезпечити Україну високотехнологічною зброєю, водночас готуючись до потенційного повернення до Білого дому скептика щодо НАТО Дональда Трампа.
Міністр оборони Британії оголосив початок ери передвоєнного світу
16 січня міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс виголосив промову у лондонському Ланкастер-Хаусі.
У ній він оголосив про початок нової ери для світу та позначив роль Британії за нових умов.
Він зазначив, що 2024 рік може стати вирішальним для України.
Більше по темі
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-