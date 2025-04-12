Агенти ЦРУ шукали Гітлера ще 10 років після його самогубства

Видання New York Post уважно проаналізувало розсекречені документи ЦРУ про “смерть” та втечу німецького диктатора Адольфа Гітлера. Як виявилося, мало хто вірив в офіційну версію про те, що він закінчив життя самогубством зі своєю дружиною Євою Браун.

Нові дані про Гітлера та його можливу втечу

У розсекречених документах йдеться про те, що агенти ЦРУ продовжували шукати Гітлера в Південній Америці ще протягом десяти років після офіційної дати смерті.

Доволі популярною була версія про те, що Гітлер утік з Німеччини, скориставшись "щурячими стежками" — нелегальними маршрутами втечі для нацистів.

Цілком можливо, що диктатор міг переховуватись у спа-готелі в аргентинському містечку Ла-Фальда, оскільки власниця цього готелю була "палкою прихильницею" фюрера.

У 1955 році агент ЦРУ з кодовим іменем "CIMELODY-3" повідомив, що його знайомий, спілкуючись з колишнім нацистом Філліпом Сітроеном, дізнався про перебування Гітлера в Колумбії. Поширити

У його розпорядженні опинилися світлина, де він нібито зображений із Гітлером під ім’ям "Адольф Шріттельмайор" на пляжі в Тунха.

Однак згодом ЦРУ просто запропонувало це питання закрити, оскільки, мовляв, вкрай важко встановити щось конкретне.