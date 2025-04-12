Агенти ЦРУ шукали Гітлера ще 10 років після його самогубства
Категорія
Світ
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Агенти ЦРУ шукали Гітлера ще 10 років після його самогубства

Гітлер
Джерело:  The New York Post

Видання New York Post уважно проаналізувало розсекречені документи ЦРУ про “смерть” та втечу німецького диктатора Адольфа Гітлера. Як виявилося, мало хто вірив в офіційну версію про те, що він закінчив життя самогубством зі своєю дружиною Євою Браун.

Головні тези:

  • Деякі теорії вказують на можливе переховування Гітлера у спа-готелі в аргентинському містечку Ла-Фальда.
  • Агент ЦРУ повідомив про можливе перебування Гітлера в Колумбії під псевдонімом Адольф Шріттельмайор.

Нові дані про Гітлера та його можливу втечу

У розсекречених документах йдеться про те, що агенти ЦРУ продовжували шукати Гітлера в Південній Америці ще протягом десяти років після офіційної дати смерті.

Доволі популярною була версія про те, що Гітлер утік з Німеччини, скориставшись "щурячими стежками" — нелегальними маршрутами втечі для нацистів.

Цілком можливо, що диктатор міг переховуватись у спа-готелі в аргентинському містечку Ла-Фальда, оскільки власниця цього готелю була "палкою прихильницею" фюрера.

У 1955 році агент ЦРУ з кодовим іменем "CIMELODY-3" повідомив, що його знайомий, спілкуючись з колишнім нацистом Філліпом Сітроеном, дізнався про перебування Гітлера в Колумбії.

У його розпорядженні опинилися світлина, де він нібито зображений із Гітлером під ім’ям "Адольф Шріттельмайор" на пляжі в Тунха.

Однак згодом ЦРУ просто запропонувало це питання закрити, оскільки, мовляв, вкрай важко встановити щось конкретне.

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