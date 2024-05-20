Аналитики портала InformNapalm отмечают, что российский производитель БПЛА Альбатрос принимает участие в преступной войне Кремля против Украины и продолжает получать компоненты от ведущих западных компаний.

Что известно об участии завода БПЛА "Альбатрос" в войне против Украины

Аналитики издания со ссылкой на хакеров группы Кибер Спротив отмечают, что предприятие легко обходит западные санкции, и сотрудничает с такими ведущими западными компаниями как NVIDIA, SONY и SAITO.

В материале подчеркивается, что российская Лаборатория Касперского продолжает сотрудничать с Альбатросом в разработке антидроновых систем.

В своих заявлениях представители Kaspersky отмечают, что прекратили сотрудничество с Альбатросом по программе Kaspersky Antidrone еще в 2022 году, в том числе эти заявления оказались ложью.

По документам в распоряжении аналитиков, Альбатрос пытался продать антидронную систему в Казахстан в течение 2022-2023 годов.

Сам договор на поставку был заключен еще летом 2022 года, но из-за дополнительных ограничений, введенных российскими властями на экспорт товаров двойного назначения в связи с войной, Альбатрос очень долго добивался разрешения от экспортной службы.

Ключевым элементом в антидронной системе является лидер. Россияне использовали лидеры Opal канадской компании Neptec Technologies, которая с 2020 года является частью французской группы Lumibird Limited.

При этом дроны Альбатрос-М5 производятся с привлечением большого количества западных электронных компонентов.

Элементная база для электронных схем имеет производство Малайзии, Кореи, Японии и Китая.

Сервопривод производства Savox (Швеция-Китай). Двигатели Scorpion (США-Китай).

Радиоканалы (кроме российских и собственных) производства RFDesign (Австралия).

Регуляторы двигателя (кроме российских и собственных) производства Scorpion (США-Китай), Hobbyking (Китай).

Лопасти воздушных винтов производства Aeronaut (Германия).

Остальные компоненты производства Малайзии, Китая, Кореи, Сингапура, Австралии, Швеции, Швейцарии.

Именно так, как отмечают аналитики, выглядела схема производства дронов Альбатрос-М5 по состоянию на конец 2021 года.

С какими еще западными компаниями сотрудничает подсанкционный Альбатрос

По состоянию на начало 2022 года Альбатрос наладил переход на сырье полностью российского производства, но с повышением себестоимости продукции из-за более высокой закупочной стоимости такого сырья.

В конце 2022 года "Альбатрос" готовится стать резидентом ОЭЗ "Алабуга".

С ООО "Алабуга Девелопмент" компания подписывает договор на поставку 100 беспилотников "Альбатрос-М5" в течение 2023 года на общую сумму 1 млрд. 400 млн. рублей.

Также из внутренней документации "Альбатроса" четко видно, что их директор Флоров и главный инженер Спиридонов в ноябре 2022 года посещали Иран.

Очевидно, это было связано с локализацией производства Шахедов в России.

Очевидно, что в течение 2022-2023 годов "Альбатрос-М5" проходил испытания в зоне боевых действий. География применения довольно обширна и пролегала по всему фронту.

В основном дроны использовались в целях и интересах пограничной службы ФСБ, сил специальных операций РФ и Росгвардии.

В презентациях Альбатроса можно увидеть видео того, как Альбатрос-М5 корректирует артиллерию для поражения украинской гаубицы М-777.

Осуществлять аэрофотосъемку и корректировать артиллерию "Альбатроса" помогают камеры производства Sony.

Обычно это модели Sony A6000 и Sony RX1R2 для фотосъемки, а для видеозаписи — камеры Sony FCB-EH6500 и Sony FCB-EV7500.

Альбатрос использует микрокомпьютеры серии Nvidia Jetson для распознавания образов на основе нейросети.

Коммуникация и сотрудничество с Nvidia продолжается как минимум с 2016 года.

Не прекратилась она ни после вторжения, ни после санкций против РФ, ни после прямых санкций США против ООО Альбатрос.

Россияне до сих пор пользуются двигателями внутреннего сгорания японского производителя Saito.

Ранее эти двигатели находили в российских БПЛА "Орлан-10".

Как эти двигатели попали на склад в "Алабуге", остается неизвестным.

Кроме этого предприятие "Альбатрос" использует услуги компаний-посредников, например ООО "Атлант", которое завозит в Россию подсанкционные компоненты ведущих западных компаний Mean Well, Aimtec, Siemens, Chinfa, Maxim, XILINX, Atmel, Wago, Vicor, ST/TI , Intel, Fujitsu.