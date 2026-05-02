Amber Shock 26. В Польше начались военные учения стран НАТО

Более 3500 солдат из нескольких стран НАТО и несколько сотен военных транспортных средств принимают участие в учениях Amber Shock 26, которые начались в субботу на полигоне в Ожише на северо-востоке Польши.

В Польше начались военные учения стран НАТО

Пресссекретарь многонациональной дивизии "Северный Восток" подполковник Дариуш Гузенда сообщил в субботу, что начались учения военнослужащих.

В учениях принимают участие более 3500 военнослужащих из нескольких стран-членов Альянса и несколько сотен транспортных средств, сообщил подполковник Гузенда.

В учениях Оржиша принимают участие военнослужащие 2-го кавалерийского полка Вооруженных сил США (2CR) и другие союзные подразделения из Польши и США.

После передислокации 2-го кавалерийского полка Вооруженных сил США по маршруту протяженностью более 1000 км из Германии в Польшу, 2-й полк развернул свои подразделения на полигоне, интегрировался с многонациональной боевой группой НАТО и был подчинен многонациональной дивизии "Северо-Восток".

В ходе учений их участники будут выполнять тактико-огневые задачи, совершенствуя взаимодействие и демонстрируя единство и надежность членов Североатлантического альянса при реализации решений в пользу общей безопасности, сообщил Гузенда.

Он добавил, что кульминационным моментом учений станет стрельба боевыми боеприпасами, которая запланирована на четверг.

Обучение Amber Shock 26 является частью учений под кодовым названием Saber Strike 26 (SbS26), которые проходят в Польше, Литве и Финляндии.