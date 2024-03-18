Аналитики назвали цель замены в РФ командующего Черноморским флотом

Министерство обороны РФ заменило командующего Черноморским флотом с расчетом оградить его от украинских ударов.

Эксперты проанализировали смену командующего ЧФ РФ

По мнению военных аналитиков, позиция министра обороны РФ Сергея Шойгу относительно "защиты" Черноморского флота создает условия, чтобы министр мог либо приписать себе заслуги, если ЧФ будет эффективнее защищаться от украинских ударов, либо обвинил других командиров, если ЧФ терпит неудачу в этих усилиях.

Удары ВСУ в Черном море заставили ЧФ передислоцировать большинство своих военно-морских средств с главной базы в Севастополе на меньшие базы и с меньшими возможностями в Новороссийске и других местах.

По данным Центра стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины (StratCom), украинские удары вывели из строя примерно 33% боевых кораблей ЧФ по состоянию на начало февраля 2024 года, в том числе 24 корабля и одну подлодку.

В отчете ISW также отмечается, что Шойгу посетил командный пункт Черноморского флота в оккупированном Севастополе в Крыму, где получил доклады об украинских операциях и эффективности ЧФ.

По его словам, ЧФ должен проводить ежедневные учения по отражению ударов и приказал флоту установить дополнительное вооружение, в том числе крупнокалиберные системы и пулеметы для усиления российской обороны.

Шойгу также заслушал доклад от российского вице-адмирала Сергея Пинчука, по сообщениям некоторых российских источников, недавно заменившего адмирала Виктора Соколова в должности командующего ЧФ. Однако ISW не может подтвердить это заявление, говорится в отчете. Поделиться

Какая ситуация в Черноморском флоте РФ

После ряда существенных потерь российских кораблей в Черном море, 10 марта Минобороны РФ отстранило адмирала Николая Евменова с должности главнокомандующего ВМФ РФ и заменило командующим Северным флотом адмиралом Александром Моисеевым.

В ВМС Украины отметили, что сейчас Россия находится в ситуации, когда ей приходится искать решение во избежание дальнейших потерь на море.

В ночь с 4 на 5 марта спецподразделение ГУР МО "Group 13" неподалеку от Керченского пролива нанес удар патрульному кораблю Черноморского флота "Сергей Котов".