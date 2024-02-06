Украина вывела из строя треть Черноморского флота РФ
Категория
Украина
Дата публикации

Украина вывела из строя треть Черноморского флота РФ

СтратКом ВСУ
Корабль
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Украинские военные с начала полномасштабного вторжения вывели из строя около 33% Черноморского флота России.

Сколько кораблей РФ уничтожила Украину

Около 33% боевых кораблей черноморского флота России Украина вывела из строя за время широкомасштабного вторжения России.

По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, украинские военные вывели из строя 24 российских корабля и одну подлодку.

Из открытых источников известно, что по состоянию на начало широкомасштабного вторжения Черноморский флот РФ насчитывал 74 боевых корабля.

Что известно об атаках ВСУ по флотам РФ

В ночь на 1 февраля бойцы одного из подразделений ГУР уничтожили морскими дронами MAGURA V5 ракетный катер "Ивановец" Черноморского флота РФ. Стоимость корабля составляет 60-70 млн. долларов.

Этот катер считался гордостью Черноморского флота РФ. Как говорил представитель ГУР Андрей Юсов, таких катеров в России было всего три.

При этом после уничтожения катера "Ивановец" российские войска спрятали ракетоносители с "Калибрами" в пункты базирования.

4 ноября Силы обороны ударили по судостроительному заводу "Залив" в Крыму.

В результате атаки был поврежден носитель крылатых ракет "Калибр", корвет "Аскольд", который оккупанты собирались спустить на воду и ввести в состав Черноморского флота РФ в декабре 2023 года.

Управление стратегических коммуникаций ВСУ отметили, что Силы обороны нанесли вражескому кораблю существенные повреждения. Отмечалось, что Аскольд, вероятно, не подлежит ремонту.

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