Українські військові з початку повномасштабного вторгнення вивели з ладу близько 33% Чорноморського флоту Росії.

Скільки кораблів РФ знищила Україна

Близько 33% бойових кораблів чорноморського флоту рф Україна вивела з ладу за час широкомасштабного вторгнення Росії.

За даними Генерального штабу Збройних сил України, українські військові вивели з ладу 24 російських кораблі та один підводний човен.

З відкритих джерел відомо, що станом на початок широкомасштабного вторгнення Чорноморський флот РФ налічував 74 бойових кораблі.

Що відомо про атаки ЗСУ по флотам РФ

В ніч на 1 лютого бійці одного з підрозділів ГУР знищили морськими дронами MAGURA V5 ракетний катер "Івановець" Чорноморського флоту РФ. Вартість корабля становить 60-70 млн доларів.

Цей катер вважався "гордістю" Чорноморського флоту РФ. Як говорив представник ГУР Андрій Юсов, таких катерів у Росії було лише три.

При цьому після знищення катера "Івановець" російські війська сховали ракетоносії з "Калібрами" у пункти базування.

4 листопада Сили оборони вдарили по суднобудівному заводу "Залив" у Криму.

Внаслідок атаки був пошкоджений носій крилатих ракет "Калібр", корвет "Аскольд", який окупанти збиралися спустити на воду та ввести до складу Чорноморського флоту РФ у грудні 2023 року.

Управління стратегічних комунікацій ЗСУ зазначили, що Сили оборони завдали ворожому кораблю суттєвих пошкоджень. Зазначалося, що "Аскольд", ймовірно, не підлягає ремонту.