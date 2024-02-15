СМИ заявляют об отставке главы Черноморского флота РФ Соколова
Категория
Мир
Дата публикации

СМИ заявляют об отставке главы Черноморского флота РФ Соколова

Виктор Соколов
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Источник:  online.ua

Украинские и российские СМИ со ссылкой на свои источники пишут, что командующего Черноморским флотом адмирала Виктора Соколова отправили в отставку. Инсайдеры утверждают, что главная причина увольнения - уничтожение Украиной БДК "Цезарь Куников".

Глава Черноморского флота РФ потерял свою должность

О смещении Виктора Соколова с должности сообщили украинские журналисты со ссылкой на свои источники в ГУР. Также эту информацию подтверждают независимые оппозиционные РосСМИ.

Согласно последним данным, обязанности действующего главы ЧФ РФ будут выполнять его заместитель, начальник штаба ЧФ вице-адмирал Сергей Пинчук.

Что важно понимать, еще в сентябре 2023 г. Силы специальных операций Украины сообщали, что Соколов погиб в результате поражения штаба Черноморского флота РФ.

Однако инсайдеры журналистов в ГУР МОУ заявляли, что нет подтвержденных данных о гибели Виктора Соколова.

Следует также обратить внимание на то, что предшественник Соколов - Игорь Осипов - был снят сразу после потопления крейсера "Москва" в апреле 2022 года.

О том, что его изменит Соколов, официально было объявлено только 10 августа 2022 года.

Уничтожение БДК "Цезарь Куников": что известно

В ночь на 14 февраля спецназовцы «Группы 13» ГУР МО Украины смогли потопить российский большой десантный корабль «Цезарь Куников».

Вражеское судно атаковали ударные морские дроны "Magura V5" у берегов временно оккупированного Крыма недалеко от города Алупка.

Как сообщают украинские разведчики, поисково-спасательная операция российских захватчиков была безуспешной.

Что важно понимать, в течение двух лет полномасштабной российско-украинской войны Украина смогла уничтожить уже треть Черноморского флота РФ.

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