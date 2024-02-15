Українські та російські ЗМІ з посиланням на свої джерела пишуть, що командувача Чорноморським флотом адмірала Віктора Соколова відправили у відставку. Інсайдери стверджують, що головна причина звільнення — знищення Україною ВДК "Цезар Куніков".

Глава Чорноморського флоту РФ втратив свою посаду

Про зняття Віктора Соколова з посади повідомили українські журналісти з посиланням на свої джерела у ГУР. Також цю інформацію підтверджують незалежні опозиційні росЗМІ.

Згідно з останніми даними, обов'язки чинного глави ЧФ РФ виконуватиме його заступник, начальник штабу ЧФ віце-адмірал Сергій Пінчук.

Що важливо розуміти, ще у вересні 2023 року Сили спеціальних операцій України повідомляли, що Соколов загинув внаслідок ураження штабу Чорноморського флоту РФ.

Однак інсайдери журналістів у ГУР МОУ заявляли, що немає підтверджених даних про загибель Віктора Соколова.

Варто також звернути увагу на те, що попередника Соколова — Ігоря Осипова — було знято з посади одразу після потоплення крейсера "Москва" у квітні 2022 року.

Про те, що його змінить Соколов, офіційно було оголошено лише 10 серпня 2022.

Знищення ВДК "Цезар Куніков": що відомо

У ніч на 14 лютого спецпризначенці «Групи 13» ГУР МО України змогли потопити російський великий десантний корабель «Цезарь Куніков».

Вороже судно атакували ударні морські дрони “Magura V5” біля берегів тимчасово окупованого Криму неподалік міста Алупка.

Як повідомляють українські розвідники, пошуково-рятувальна операція російських загарбників була безуспішною.