Як знищення "Цезара Кунікова" вплине на флот РФ — відповідь розвідки Британії

Ліквідація великого десантного корабля "Цезар Куніков" ще більше обмежить логістичні можливості у Росії у Чорному морі.

Знищення корабля “Цезар Куніков” обмежить обмежені російські ресурси

Як наголошується у зведенні, 14 лютого українські сили провели успішну атаку морськими дронами на російський десантний корабель класу Ropucha "Цезар Куніков", що майже напевно призвело до затоплення судна. Загалом внаслідок українських ударів було знищено три кораблі класу Ropucha.

За даними британської розвідки, судно активно використовується для матеріально-технічного забезпечення Чорноморського флоту (ЧФ) та російської війни проти України.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 15 February 2024.



Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/OvlDlvNrbQ #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/yMpP1njvzH — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) February 15, 2024

Крім того, втрата судна майже напевно ще більше обмежить обмежені російські ресурси, що є в Чорному морі, і зробить логістичний ланцюжок Чорноморського флоту вразливим для додаткових атак.

Це також ще більше зменшить резерви, необхідні для перевезень між материковою Росією та Кримським півостровом, коли Керченський міст буде закрито, йдеться у повідомленні розвідки.

Винахідність України, швидше за все, завадила Росії вільно діяти в західній частині Чорного моря і дозволила Україні перехопити морську ініціативу у Росії, — зазначають у Міноборони Британії. Поширити

Знищення ВДК "Цезар Куніков": що відомо

У ніч на 14 лютого спецпризначенці «Групи 13» ГУР МО України знищили російський великий десантний корабель «Цезарь Куніков».

Корабель атакували ударними морськими дронами “Magura V5” біля берегів тимчасово окупованого Криму неподалік міста Алупка.

За даними ГУР, пошуково-рятувальна операція окупантів успіху не мала.