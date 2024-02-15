Как уничтожение "Цезара Куникова" повлияет на флот РФ – ответ разведки Британии
Категория
Мир
Дата публикации

Как уничтожение "Цезара Куникова" повлияет на флот РФ – ответ разведки Британии

Минобороны Британии
Корабль
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Ликвидация крупного десантного корабля "Цезарь Куников" еще больше ограничит логистические возможности в России в Черном море.

Уничтожение корабля "Цезарь Куников" ограничит ограниченные российские ресурсы

Как отмечается в сводке, 14 февраля украинские силы провели успешную атаку морскими дронами на российский десантный корабль класса Ropucha "Цезарь Куников", что почти наверняка привело к затоплению судна. Всего в результате украинских ударов были уничтожены три корабля класса Ropucha.

По данным британской разведки, судно активно используется для материально-технического обеспечения Черноморского флота (ЧФ) и российской войны против Украины.

Кроме того, потеря судна почти наверняка еще больше ограничит имеющиеся в Черном море ограниченные российские ресурсы и сделает логистическую цепочку Черноморского флота уязвимой для дополнительных атак.

Это также еще больше уменьшит резервы, необходимые для перевозок между материковой Россией и Крымским полуостровом, когда Керченский мост будет закрыт, говорится в сообщении разведки.

Изобретательность Украины, скорее всего, помешала России свободно действовать в западной части Черного моря и позволила Украине перехватить морскую инициативу в России, отмечают в Минобороны Британии.

Уничтожение ИДК "Цезарь Куников": что известно

В ночь на 14 февраля спецназовцы «Группы 13» ГУР МО Украины уничтожили российский крупный десантный корабль «Цезарь Куников».

Корабль атаковали ударными морскими дронами "Magura V5" у берегов временно оккупированного Крыма недалеко от города Алупка.

По данным ГУР, поисково-спасательная операция окупантов успеха не имела.

За время полномасштабной войны ВСУ уничтожили четыре подобных корабля, в том числе "Саратов", "Новочеркасск" и "Минск".

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