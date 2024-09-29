На фоне продолжения развязанной Россией преступной войны против Украины страны ЕС должны провести стремительное перевооружение, однако помешают бюрократия, нехватка средств и другие проблемы, которые могут привести к провалу стратегических планов.

Что известно о проблемах стран ЕС с подготовкой к защите от агрессии России и переводом экономики на "военные" рельсы

По информации журналистов издания, в последние месяцы необходимость дополнительной военной помощи Украины и усиления обороноспособности стран ЕС становятся все более насущными.

В частности, лидеры стран ЕС опасаются, что победа республиканца Дональда Трампа на президентских выборах в США может повлиять на приверженность Вашингтону усилению обороноспособности Украины и стран ЕС.

Однако в целом усилия по-прежнему упираются в бюрократию, узкие места, настороженное отношение общественности к производству оружия и отказ банков давать деньги в долг, говорится в материале издания. Поделиться

Производство боеприпасов

В прошлом году Дания выкупила завод по производству боеприпасов для возобновления производства артиллерийских боеприпасов.

После выхода на проектную мощность завод должен выпускать 120 тыс. артиллерийских снарядов в год преимущественно калибров 155 мм и 120 мм.

Из-за политических разногласий процесс поиска компании, занимающейся производством боеприпасов, затянулся почти на год.

Пока официальный тендер до сих пор не был объявлен.

Прогнозируется, что на полную мощность датский завод выйдет не раньше конца 2026 года, то есть через три года после того, как его купило государство.

Так, через несколько месяцев после приобретения завода большинство в датском парламенте потребовало, чтобы правительство открыло процесс для участников торгов, а не остановилось на предполагаемом фаворите — норвежской оборонной компании Nammo.

Несколько датских консорциумов сформировали заявки на участие в тендере, утверждая, что производство должно остаться в руках датчан, чтобы укрепить оборонную промышленность страны.

В других странах континента жители близлежащих районов создают препятствия для реализации проектов. Ведущий европейский производитель танков, компания KNDS, планировала расширить полигон в Мюнхене, но была вынуждена приостановить работы из-за жалоб местных жителей, в том числе одного человека, который заявил, что работы мешают ему медитировать. Другие жители обеспокоены тем, что шум от полигона повлияет на цены на жилье, — подчеркивается в материале издания. Поделиться

А в немецком городе Тройсдорф компании Diehl Defence с трудом удалось получить разрешение на расширение завода в центре города, чтобы увеличить производство детонаторов и других деталей для системы противоракетной обороны Iris T.

Генеральный директор Diehl Гельмут Раух сказал, что получение разрешения на строительство или расширение оборонных объектов, которое должно длиться несколько месяцев, иногда занимает до 18 месяцев. Чиновники, по его словам, "не понимают, что мы находимся в критической политической ситуации в Европе".

Что известно о проблеме нехватки средств в странах ЕС

Представители европейских оборонных консорциумов жалуются, что иностранных инвесторов в основном отпугивают европейские экологические, социальные и корпоративные нормы управления.

Еще более значимой проблемой является отказ ряда европейских банков по выдаче кредитов оборонным предприятиям.

Защитные компании также говорят, что за два года войны в Украине они все еще не получают достаточно долгосрочных заказов, чтобы планировать и инвестировать.