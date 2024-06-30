Евросоюз может попасть в новую зависимость от России — что происходит

Британские журналисты обратили внимание на то, что европейский рынок заполнили дешевые удобрения из России — это может иметь фатальные последствия.
Главные тезисы
- Увеличение импорта дешевых карбамидов из России может окончиться крахом производства удобрений в Европе.
- Производители удобрений в ЕС жалуются на недобросовестную конкуренцию с РФ, что может привести к потерям рыночных позиций и рабочих мест.
- По данным журналистов, российские удобрения становятся популярными на европейском рынке из-за их низкой цены.
РФ представляет опасность для продовольственной безопасности ЕС
Согласно последним данным, около 33% импорта карбамида — самой дешевой формы азотных удобрений — поступает в ЕС из России.
Более того, указано, в прошлом году объем поставок приблизился к рекордному уровню.
Журналисты узнали о том, что импорт российского карбамида в Польшу вырос почти до 120 млн долларов, по сравнению с чуть более 84 млн в 2021 году.
В ЕС уже жалуются на "наплыв" российских удобрений
С заявлением на этот счет уже выступил гендиректор крупнейшего производителя аммиака в Германии SKW Stickstoffwerke Piesteritz Петр Цингр.
По его словам, российские удобрения заполняют рынок, поскольку они значительно дешевле европейских.
Он также указал на главную причину низкой стоимости — речь идет о том, что россияне платят копейки за природный газ по сравнению с производителями из Европы.
С аналогичным заявлением выступил Свейн Тор Хольсетер — генеральный директор Yara International — одного из крупнейших в мире производителей азотных минеральных удобрений.
По его мнению, Европа "лунатично" попадает в зависимость от российских удобрений.
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