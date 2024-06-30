Евросоюз может попасть в новую зависимость от России — что происходит

Британские журналисты обратили внимание на то, что европейский рынок заполнили дешевые удобрения из России — это может иметь фатальные последствия.

РФ представляет опасность для продовольственной безопасности ЕС

Согласно последним данным, около 33% импорта карбамида — самой дешевой формы азотных удобрений — поступает в ЕС из России.

Более того, указано, в прошлом году объем поставок приблизился к рекордному уровню.

Журналисты узнали о том, что импорт российского карбамида в Польшу вырос почти до 120 млн долларов, по сравнению с чуть более 84 млн в 2021 году.

Продажи российского газа в Европу значительно сократились с 2022 года. Однако импорт некоторых видов удобрений, таких как карбамид даже увеличился после полномасштабного вторжения РФ в Украину. Дешевые удобрения помогли европейским фермерам, но производителям удобрений в регионе трудно конкурировать, — отмечает редакция издания. Поделиться

В ЕС уже жалуются на "наплыв" российских удобрений

С заявлением на этот счет уже выступил гендиректор крупнейшего производителя аммиака в Германии SKW Stickstoffwerke Piesteritz Петр Цингр.

По его словам, российские удобрения заполняют рынок, поскольку они значительно дешевле европейских.

Он также указал на главную причину низкой стоимости — речь идет о том, что россияне платят копейки за природный газ по сравнению с производителями из Европы.

Если политики не будут действовать, производственные мощности Европы исчезнут, — предупредил Петр Цингр. Поделиться

С аналогичным заявлением выступил Свейн Тор Хольсетер — генеральный директор Yara International — одного из крупнейших в мире производителей азотных минеральных удобрений.