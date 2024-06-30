Євросоюз може потрапити у нову залежнійсть від Росії — що відбувається

Британські журналісти звернули увагу на те, що європейський ринок дешеві добрива з Росії — це може мати фатальні наслідки.
Головні тези:
- Збільшення імпорту дешевих карбамідів з Росії може закінчитися крахом виробництва добрив у Європі.
- Виробники добрив у ЄС скаржаться на недобросовісну конкуренцію з РФ, що може призвести до втрат ринкових позицій та робочих місць.
- За даними журналістів, російські добрива стають популярними на європейському ринку через їх низьку ціну.
РФ становить небезпеку для продовольчої безпеки ЄС
Згідно з останніми даними, близько 33% імпорту карбаміду — найдешевшої форми азотних добрив — надходить до ЄС з Росії.
Ба більше, вказано, минулого року обсяг постачання наблизився до рекордного рівня.
Журналісти дізналися про те, що імпорт російського карбаміду в Польщу зріс майже до 120 млн доларів, порівняно з трохи більше ніж 84 млн у 2021 році.
В ЄС уже скаржаться на “наплив” російських добрив
З заявою з цього приводу уже виступив гендиректор найбільшого виробника аміаку в Німеччині SKW Stickstoffwerke Piesteritz Петр Цінгр.
За його словами, російські добрива заповнюють ринок, оскільки вони значно дешевші за європейські.
Він також вказав на головну причину низької вартості — йдеться про те, що росіяни платять копійки за природний газ порівняно з виробниками з Європи.
З аналогічною заявою виступив Свейн Тор Хольсетер — генеральний директор Yara International — одного з найбільших у світі виробників азотних мінеральних добрив.
На його думку, Європа "лунатично" потрапляє в залежність від російських добрив.
Більше по темі
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-