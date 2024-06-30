Євросоюз може потрапити у нову залежнійсть від Росії — що відбувається
Категорія
Економіка
Дата публікації

Євросоюз може потрапити у нову залежнійсть від Росії — що відбувається

добрива
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Джерело:  Financial Times

Британські журналісти звернули увагу на те, що європейський ринок дешеві добрива з Росії — це може мати фатальні наслідки.

Головні тези:

  • Збільшення імпорту дешевих карбамідів з Росії може закінчитися крахом виробництва добрив у Європі.
  • Виробники добрив у ЄС скаржаться на недобросовісну конкуренцію з РФ, що може призвести до втрат ринкових позицій та робочих місць.
  • За даними журналістів, російські добрива стають популярними на європейському ринку через їх низьку ціну.

РФ становить небезпеку для продовольчої безпеки ЄС

Згідно з останніми даними, близько 33% імпорту карбаміду — найдешевшої форми азотних добрив — надходить до ЄС з Росії.

Ба більше, вказано, минулого року обсяг постачання наблизився до рекордного рівня.

Журналісти дізналися про те, що імпорт російського карбаміду в Польщу зріс майже до 120 млн доларів, порівняно з трохи більше ніж 84 млн у 2021 році.

Продажі російського природного газу в Європу значно скоротилися з 2022 року. Однак імпорт деяких видів добрив, таких як карбамід, навіть збільшився після повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Дешеві добрива допомогли європейським фермерам, але виробникам добрив у регіоні важко конкурувати, — зазначає редакція видання.

В ЄС уже скаржаться на “наплив” російських добрив

З заявою з цього приводу уже виступив гендиректор найбільшого виробника аміаку в Німеччині SKW Stickstoffwerke Piesteritz Петр Цінгр.

За його словами, російські добрива заповнюють ринок, оскільки вони значно дешевші за європейські.

Він також вказав на головну причину низької вартості — йдеться про те, що росіяни платять копійки за природний газ порівняно з виробниками з Європи.

Якщо політики не будуть діяти, виробничі потужності Європи зникнуть, — поперидив Петр Цінгр.

З аналогічною заявою виступив Свейн Тор Хольсетер — генеральний директор Yara International — одного з найбільших у світі виробників азотних мінеральних добрив.

На його думку, Європа "лунатично" потрапляє в залежність від російських добрив.

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