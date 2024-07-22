Евросоюз впервые одобрил военную помощь Армении

Совет Европейского Союза впервые в истории одобрил военную помощь для Вооруженных сил Армении на сумму 10 млн евро из Европейского фонда мира.

Совет ЕС одобрил военную помощь Армении

Как отмечается, таким образом ЕС поможет усилить материально-технический потенциал армянской армии и будет способствовать улучшению защиты граждан в кризисных и чрезвычайных ситуациях.

Вместе с тем выделенные деньги будут направлены на повышение устойчивости Армении и ускорение оперативной совместимости ее армии, если в будущем страна будет участвовать в международных военных миссиях и операциях, в том числе тех, которые будут развертывать ЕС. Армения также в эту помощь развернет палаточный городок для одного батальона.

Мы имеем общий интерес в дальнейшем расширении нашего диалога по внешней политике и политике безопасности, также рассматривая будущее участие Армении в миссиях и операциях под руководством ЕС, — подчеркнул Верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Поделиться

Европейский Союз стремится укреплять политическое и экономическое партнерство с Арменией на основе Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между ЕС и Арменией.

Какая ситуация в Армении

В марте 2024 г. стало известно, что Армения рассматривает подачу заявки на членство в Евросоюзе. У страны есть проевропейские стремления, поэтому ей важно расширять круг партнеров и союзников.