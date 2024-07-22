Евросоюз впервые одобрил военную помощь Армении
Категория
Мир
Дата публикации

Евросоюз впервые одобрил военную помощь Армении

Евросоюз впервые одобрил военную помощь Армении
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Источник:  прес-служба Ради ЄС

Совет Европейского Союза впервые в истории одобрил военную помощь для Вооруженных сил Армении на сумму 10 млн евро из Европейского фонда мира.

Главные тезисы

 

  • Выделенные средства ускорят повышение устойчивости и оперативной совместимости армянской армии для участия в международных военных миссиях и операциях.
  • Армения рассматривает возможность членства в Евросоюзе, что подталкивает страну к расширению партнерства с ЕС и выходу из некоторых военных союзов.
  • Европейский Союз стремится укреплять партнерство с Арменией на основе соглашения о расширенном партнерстве, признавая важность сотрудничества в области безопасности.
  • Шаги Армении по усилению сотрудничества с Евросоюзом также связаны с требованием от России вывести своих военных и выходом из Организации договора о коллективной безопасности.

Совет ЕС одобрил военную помощь Армении

Как отмечается, таким образом ЕС поможет усилить материально-технический потенциал армянской армии и будет способствовать улучшению защиты граждан в кризисных и чрезвычайных ситуациях.

Вместе с тем выделенные деньги будут направлены на повышение устойчивости Армении и ускорение оперативной совместимости ее армии, если в будущем страна будет участвовать в международных военных миссиях и операциях, в том числе тех, которые будут развертывать ЕС. Армения также в эту помощь развернет палаточный городок для одного батальона.

Мы имеем общий интерес в дальнейшем расширении нашего диалога по внешней политике и политике безопасности, также рассматривая будущее участие Армении в миссиях и операциях под руководством ЕС, — подчеркнул Верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Европейский Союз стремится укреплять политическое и экономическое партнерство с Арменией на основе Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между ЕС и Арменией.

Какая ситуация в Армении

В марте 2024 г. стало известно, что Армения рассматривает подачу заявки на членство в Евросоюзе. У страны есть проевропейские стремления, поэтому ей важно расширять круг партнеров и союзников.

Тогда же Армения потребовала от РФ вывести своих военных из международного аэропорта «Звартноц» в Ереване. И уже в июне решила выйти из Организации договора о коллективной безопасности, где доминирует Россия.

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