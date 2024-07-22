Евросоюз впервые одобрил военную помощь Армении

Совет Европейского Союза впервые в истории одобрил военную помощь для Вооруженных сил Армении на сумму 10 млн евро из Европейского фонда мира.
Главные тезисы
- Выделенные средства ускорят повышение устойчивости и оперативной совместимости армянской армии для участия в международных военных миссиях и операциях.
- Армения рассматривает возможность членства в Евросоюзе, что подталкивает страну к расширению партнерства с ЕС и выходу из некоторых военных союзов.
- Европейский Союз стремится укреплять партнерство с Арменией на основе соглашения о расширенном партнерстве, признавая важность сотрудничества в области безопасности.
- Шаги Армении по усилению сотрудничества с Евросоюзом также связаны с требованием от России вывести своих военных и выходом из Организации договора о коллективной безопасности.
Совет ЕС одобрил военную помощь Армении
Как отмечается, таким образом ЕС поможет усилить материально-технический потенциал армянской армии и будет способствовать улучшению защиты граждан в кризисных и чрезвычайных ситуациях.
Вместе с тем выделенные деньги будут направлены на повышение устойчивости Армении и ускорение оперативной совместимости ее армии, если в будущем страна будет участвовать в международных военных миссиях и операциях, в том числе тех, которые будут развертывать ЕС. Армения также в эту помощь развернет палаточный городок для одного батальона.
Европейский Союз стремится укреплять политическое и экономическое партнерство с Арменией на основе Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между ЕС и Арменией.
Какая ситуация в Армении
В марте 2024 г. стало известно, что Армения рассматривает подачу заявки на членство в Евросоюзе. У страны есть проевропейские стремления, поэтому ей важно расширять круг партнеров и союзников.
Тогда же Армения потребовала от РФ вывести своих военных из международного аэропорта «Звартноц» в Ереване. И уже в июне решила выйти из Организации договора о коллективной безопасности, где доминирует Россия.
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