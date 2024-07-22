Євросоюз уперше схвалив військову допомогу Вірменії

Рада Європейського Союзу вперше в історії схвалила військову допомогу для Збройних сил Вірменії на суму 10 млн євро з Європейського фонду миру.

Рада ЄС схвалила військову допомогу Вірменії

Як зазначається, у такий спосіб ЄС допоможе посилити матеріально-технічний потенціал вірменської армії та сприятиме покращенню захисту цивільних у кризових і надзвичайних ситуаціях.

Разом з тим виділені гроші спрямують на підвищення стійкості Вірменії та прискорення оперативної сумісності її армії, якщо в майбутньому країна братиме участь у міжнародних військових місіях і операціях, зокрема тих, які розгортатиме ЄС. Вірменія також на цю допомогу розгорне наметове містечко для одного батальйону.

Ми маємо спільний інтерес у подальшому розширенні нашого діалогу щодо зовнішньої політики та політики безпеки, також розглядаючи майбутню участь Вірменії в місіях та операціях під проводом ЄС, — наголосив Верховний представник із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель. Поширити

Європейський Союз прагне зміцнювати політичне та економічне партнерство з Вірменією на основі Угоди про всеосяжне та розширене партнерство між ЄС та Вірменією.

Яка ситуація у Вірменії

У березні 2024 року стало відомо, що Вірменія розглядає подачу заявки на членство в Євросоюзі. Країна має проєвропейські прагнення, тому їй важливо розширювати коло партнерів і союзників.