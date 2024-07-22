Євросоюз уперше схвалив військову допомогу Вірменії
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Євросоюз уперше схвалив військову допомогу Вірменії

Євросоюз уперше схвалив військову допомогу Вірменії
Джерело:  прес-служба Ради ЄС

Рада Європейського Союзу вперше в історії схвалила військову допомогу для Збройних сил Вірменії на суму 10 млн євро з Європейського фонду миру.

Головні тези:

 

  • Фінансування спрямоване на зміцнення матеріально-технічного потенціалу та оперативної сумісності військ для участі в міжнародних операціях.
  • Євросоюз акцентує на розширенні партнерства з Вірменією у сферах політики безпеки та зовнішньої політики на основі спільних цінностей.
  • Вірменія активно прагне до євроінтеграції, що відображається у її бажанні розширити коло партнерів та союзників.

Рада ЄС схвалила військову допомогу Вірменії

Як зазначається, у такий спосіб ЄС допоможе посилити матеріально-технічний потенціал вірменської армії та сприятиме покращенню захисту цивільних у кризових і надзвичайних ситуаціях.

Разом з тим виділені гроші спрямують на підвищення стійкості Вірменії та прискорення оперативної сумісності її армії, якщо в майбутньому країна братиме участь у міжнародних військових місіях і операціях, зокрема тих, які розгортатиме ЄС. Вірменія також на цю допомогу розгорне наметове містечко для одного батальйону.

Ми маємо спільний інтерес у подальшому розширенні нашого діалогу щодо зовнішньої політики та політики безпеки, також розглядаючи майбутню участь Вірменії в місіях та операціях під проводом ЄС, — наголосив Верховний представник із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель.

Європейський Союз прагне зміцнювати політичне та економічне партнерство з Вірменією на основі Угоди про всеосяжне та розширене партнерство між ЄС та Вірменією.

Яка ситуація у Вірменії

У березні 2024 року стало відомо, що Вірменія розглядає подачу заявки на членство в Євросоюзі. Країна має проєвропейські прагнення, тому їй важливо розширювати коло партнерів і союзників.

Тоді ж Вірменія почала вимагати від РФ вивести своїх військових з міжнародного аеропорту «Звартноц» у Єревані. І вже в червні вирішила вийти з Організації договору про колективну безпеку де домінує Росія.

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