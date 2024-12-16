Западные аналитики ожидают, что дальнейшая экономическая рецессия в ведущих странах ЕС, в частности, в Германии, может привести к реальной катастрофе.
Главные тезисы
- Прогнозируется катастрофический экономический упадок в Германии, ведущей стране ЕС, из-за экономической рецессии и потери национальной конкурентоспособности.
- Германия должна увеличивать инвестиции в инфраструктуру и другие общественные блага для улучшения своей конкурентоспособности.
- Аналитики предупреждают, что кризис в Германии может распространиться на другие страны ЕС, вызвав беспрецедентное экономическое падение и социальную напряженность.
- Ситуация в Германии не лишена надежды в силу низкого уровня задолженности и прогнозов умеренного восстановления экономики в обозримом будущем.
Как Германия может потянуть всю Европу вслед за катастрофическим экономическим упадком.
Аналитики издания обращают внимание, что в течение последних 5 лет немецкая экономика на фоне затяжной рецессии сократилась на 5% по сравнению с периодом до пандемии COVID-19.
При этом они отмечают, что восстановить утраченный экономический потенциал будет очень трудно, в частности из-за энергетического кризиса и сокращения объемов производства автомобильной промышленности.
Аналитики подчеркивают, что падение национальной конкурентоспособности приведет к тому, что каждое немецкое домохозяйство обеднеет примерно на 2,5 тысячи евро ежегодно.
Аналитики издания приводят сценарий, по которому Германия будет стремительно терять энергоемкие производства, а объем экспорта будет падать из-за сокращения компаниями внутренних инвестиций.
Немецкие избиратели будут искать виновных в снижении уровня жизни, а социальная напряженность будет отталкивать поток зарубежных специалистов, в которых так нуждается страна.
Ядовитый коктейль по осторожности и недовольству потом прокатится по всей Европе.
Аналитики подчеркивают, что неправильные решения, которые годами принимались представителями разных политических сил в Германии и других странах ЕС, разрушили привычную экономическую модель именно тогда, когда европейские страны нуждаются в мощной промышленности, чтобы конкурировать с Китаем и защититься от агрессии России.
При этом список неотложных проблем становится все больше. Потенциал экономического роста в Германии снизился до 0,4%.
Для восстановления конкурентоспособности Германия обязана увеличивать издержки.
В частности, чтобы догнать другие развитые страны, Германия должна увеличить ежегодные инвестиции в инфраструктуру и другие общественные блага примерно на треть — до 160 миллиардов евро.
Это рост, аналогичный более 1% ВВП.
Насколько все плохо выглядит для Германии
Однако аналитики подчеркивают, что ситуация пока не выглядит катастрофически.
Германия, среди прочего, имеет самый низкий уровень задолженности среди других стран G7.
Кроме того, экономисты прогнозируют умеренное восстановление экономики в ближайшей перспективе.
Проблемы Германии не остаются незамеченными. По прогнозам экономистов Bantleon, когда-то знаменитая автомобильная промышленность страны будет терять свою долю рынка и ускорит перенос производства за границу.
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