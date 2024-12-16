Западные аналитики ожидают, что дальнейшая экономическая рецессия в ведущих странах ЕС, в частности, в Германии, может привести к реальной катастрофе.

Как Германия может потянуть всю Европу вслед за катастрофическим экономическим упадком.

Аналитики издания обращают внимание, что в течение последних 5 лет немецкая экономика на фоне затяжной рецессии сократилась на 5% по сравнению с периодом до пандемии COVID-19.

При этом они отмечают, что восстановить утраченный экономический потенциал будет очень трудно, в частности из-за энергетического кризиса и сокращения объемов производства автомобильной промышленности.

Аналитики подчеркивают, что падение национальной конкурентоспособности приведет к тому, что каждое немецкое домохозяйство обеднеет примерно на 2,5 тысячи евро ежегодно.

Германия не развалится сразу. Именно это делает этот сценарий таким ужасающим. Это очень медленный, очень затяжной упадок. Не компании, не города, а всей страны, и Европа потянется за ней, — объясняет основатель и исполнительный директор Future Today Institute Эми Уэбб. Поделиться

Германия

Аналитики издания приводят сценарий, по которому Германия будет стремительно терять энергоемкие производства, а объем экспорта будет падать из-за сокращения компаниями внутренних инвестиций.

Немецкие избиратели будут искать виновных в снижении уровня жизни, а социальная напряженность будет отталкивать поток зарубежных специалистов, в которых так нуждается страна.

Ядовитый коктейль по осторожности и недовольству потом прокатится по всей Европе.

Жизнь каждого человека понемногу становится все хуже и хуже к концу его жизни, — отмечает Эми Уэбб. Поделиться

Аналитики подчеркивают, что неправильные решения, которые годами принимались представителями разных политических сил в Германии и других странах ЕС, разрушили привычную экономическую модель именно тогда, когда европейские страны нуждаются в мощной промышленности, чтобы конкурировать с Китаем и защититься от агрессии России.

Конкурентная позиция германской промышленности ухудшилась. Растущие внешние рынки не дают импульсов для роста, как это было в прошлом, — подчеркивает президент Бундесбанка Йоахим Нагель. Поделиться

При этом список неотложных проблем становится все больше. Потенциал экономического роста в Германии снизился до 0,4%.

Для восстановления конкурентоспособности Германия обязана увеличивать издержки.

В частности, чтобы догнать другие развитые страны, Германия должна увеличить ежегодные инвестиции в инфраструктуру и другие общественные блага примерно на треть — до 160 миллиардов евро.

Это рост, аналогичный более 1% ВВП.

Насколько все плохо выглядит для Германии

Однако аналитики подчеркивают, что ситуация пока не выглядит катастрофически.

Германия, среди прочего, имеет самый низкий уровень задолженности среди других стран G7.

Кроме того, экономисты прогнозируют умеренное восстановление экономики в ближайшей перспективе.

Проблемы Германии не остаются незамеченными. По прогнозам экономистов Bantleon, когда-то знаменитая автомобильная промышленность страны будет терять свою долю рынка и ускорит перенос производства за границу.